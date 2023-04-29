 

Молдован, не владеющих румынским языком, лишат гражданства

29.04.2023, 13:53, Разное
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Парламент Молдавии принял законопроект «О поражении в правах граждан, не владеющих румынским языком». Согласно документу, всем обладателям молдавского паспорта необходимо до 1 января 2025 года сдать экзамен по новому государственному языку и подтвердить своё право на гражданство и предоставляемые им привилегии. 

Норма распространяется на жителей Гагаузии и Приднестровской Молдавской Республики, подчеркнули парламентарии. 

Чтобы дать возможность исправиться лицам, не являющимися носителями румынского языка, в населённых пунктах страны откроются платные языковые курсы. По их окончанию, после успешной сдачи экзамена слушатели смогут обновить свои паспорта. Лиц, не прошедших курсы или не сдавших экзамен на оценку «удовлетворительно», на первом этапе признают негражданами по образцу демократии стран Балтии.

«Сейчас в парламенте идёт дискуссия – поразить ли просто этих унтерменшей в демократических правах или выдворить из нашей прекрасной страны», – уточнил автор закона Траян Басеску. 

В случае выбора парламентариями либерального варианта поражения в правах неграждане не смогут избирать и избираться в органы власти, а также получат увеличенные платёжки за услуги ЖКХ. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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