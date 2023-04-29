Военкор Симонов сообщил об успехах ЧВК «Вагнер» в западной части Бахмута

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают штурм Бахмута. Несмотря на то, что большая часть города освобождена, противник оказывает ожесточенное сопротивление, цепляясь за каждое здание.

Как сообщил военный корреспондент Александр Симонов, «вагнеровцы» развили успех в западном направлении от центра города, где удалось взять под контроль военную часть, за которую велись напряженные бои, а также заняли улицу Полевая и несколько позиций на улице Чайковского.

Помимо этого, по данным военкора, есть продвижение штурмовых групп «музыкантов» на улицах Победа и Леваневского.

В пятницу, 28 апреля, ЧВК «Вагнер» взяла под контроль улицу Олега Кошевого, продолжив движение в юго-западном направлении. «Вагнеровцы» заняли несколько корпусов Артемовского медицинского колледжа, а также освободили Бахмутский индустриальный техникум.