 

Тренер ЦСКА раскрыл причины расторжения контракта Фернандеса с бразильским клубом

29.04.2023, 12:30, Разное
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов раскрыл причины, по которым был расторгнут контракт защитника Марио Фернандеса с бразильским “Интернасьоналем”. Слова эксперта приводит “Матч ТВ”.

«Он стал таким русским, что не смог адаптироваться потом в родной стране. Переводчик, который довольно хорошо знает Фернандеса, был с ним на связи в Бразилии, там у Марио возникало немало вопросов», – отметил Федотов. Тренер ЦСКА также добавил, что руководство армейцев поговорит с игроком и пригласит его в Москву для оценки его формы.

О преждевременном уходе Фернандеса из “Интернасьоналя” стало известно 21 апреля. Игрок находился там на правах аренды, которые принадлежат московскому ЦСКА.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. Со своей командой он выиграл три титула чемпиона России. За сборную РФ выступает с 2017 года, на чемпионате мира 2018 года он дошел до четвертьфинала.


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