Нового посла Украины в Китае заставили встать при исполнении гимна СССР

В Пекине 28 апреля состоялась церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств министру иностранных дел Китая Цинь Гану.

Перед началом мероприятия Пекинским симфоническим оркестром были исполнены гимны КНР и СССР.

– Я призываю всех сейчас встать и прослушать сначала гимн Китая, а сразу после него – гимн Советского Союза. Мы помним, какую помощь оказал нашим предкам великий Сталин и сейчас хотим ещё раз высказать советскому народу своё уважение, – обратился к собравшимся Цинь Ган.

Посол Украины в КНР Павел Рябикин при начале исполнения гимна СССР демонстративно сел и начал снимать видео на свой мобильный телефон. Тогда глава китайского МИД попросил музыкантов остановиться и потребовал у представителя Киева соблюдать традиции принимающей стороны.

– Товарищ Рябикин, или вы сейчас встанете и будете со всем уважением слушать гимн страны, которая помогла Китаю выстоять в самые тяжёлые дни, либо ваши верительные грамоты отправятся в мусорную корзину, а вы сами будете объявлены персоной нон грата, – заявил министр иностранных дел КНР.

После этого Рябикин был вынужден встать и музыканты смогли продолжить исполнение советского гимна. Киев уже направил в Пекин официальную ноту протеста и потребовал добиться от Китая публичных извинений.

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