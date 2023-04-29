Следствие украинского конфликта — счета европейцев за электричество и газ существенно выросли за полгода

Счета европейских домохозяйств за электроэнергию подскочили на 20% во второй половине 2022 года, а расходы на газ выросли на 46%, пишет Le Figaro со ссылкой на данные Евростата. При этом статистическая служба указывает на значительные отличия между странами ЕС: больше всего от роста цен пострадала Восточная Европа, находившаяся в сильной зависимости от российских энергоресурсов.



AP

Счета европейских домохозяйств за электроэнергию подскочили на 20% в годовом исчислении во второй половине 2022 года, а расходы на газ выросли на 46%, достигнув рекордного уровня из-за конфликта на Украине, пишет Le Figaro со ссылкой на опубликованные недавно данные Евростата. В период с июля по декабрь 2022 года цены на электроэнергию для домашних хозяйств в среднем по Европейскому союзу составили €28,4 за 100 кВтч, что на 21% больше, чем за тот же период 2021 года, сообщила статистическая служба ЕС.

Как поясняет издание, такое подорожание стало следствием резкого роста оптовых цен на электроэнергию, фактически привязанных к себестоимости производства на газовой электростанции. Однако цены на природный газ резко выросли после того, как РФ прекратила поставки энергоресурсов в Европу.

При этом Евростат указывает на значительные различия между странами, а также на разницу влияния мер поддержки, принимаемых национальными правительствами. Так, доля налогов в ценах на электроэнергию в Европе была снижена почти вдвое. Во втором полугодии наибольший рост цен за год был зафиксирован в Румынии (+112%), Чешской Республике (+97%), Дании (+70%), Литве (+65%) и Латвии (+59%). И наоборот, гораздо более умеренный рост был отмечен в Австрии, Германии, Польше и Болгарии (4-5%). Подорожание электричества во Франции составило 9%. А на Мальте счета домашних хозяйств даже снизились, благодаря государственному регулированию цен. То же произошло в Нидерландах, где потребителям была оказана помощь, в частности, за счёт снижения налогов.

Средние цены на электроэнергию для домашних хозяйств варьировались от €11/100 кВтч в Венгрии и Болгарии до €45 в Бельгии и €59 в Дании. Аналогичным образом, счета за газ для домохозяйств в ЕС в среднем составили €11,4 за 100 кВтч во второй половине 2022 года по сравнению с €7,8 годом ранее. Восточные страны, которые сильно зависят от российского газа, серьёзно пострадали: цены на газ выросли более чем в три раза в Чешской Республике, подскочили примерно на 160% в Румынии и Латвии и удвоились в Литве и Бельгии. По данным Евростата, только в двух странах (Хорватии и Словакии) рост составил менее 20%