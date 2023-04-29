 

Дмитрий Медведев: Слюна течёт по волосатой морде

29.04.2023, 11:48, Новости дня
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Дмитрий Медведев:

Киевский пёс продолжает заходиться лаем. Слюна течёт по волосатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества:
Война в Украине1. Дайте больше оружия, чтобы было меньше жертв.
2. Пойдём возвращать Крым.
3. Лучше поддержать Украину сейчас, чтобы не увеличивать риск третьей мировой.
4. Война может продолжаться десятилетиями.

Что это? Противоречивый сумрак пропитанного наркотиками сознания? Бред неуверенности? Давление на своих благодетелей? Общая стойкая паранойя?

Безусловно. Всё это вместе.
Но не надо недооценивать даже бредовые выступления. Это ещё и истерический манифест киевского режима в целях консолидации нацистской элиты, поддержания боевого духа войск и получения новой поддержки от своих спонсоров.

И ответ на него может быть только таким:
✓ Массовое уничтожение личного состава и военной техники, задействованной нацистским режимом в ходе контрнаступления, с нанесением ВСУ максимального военного поражения.
✓ Полный разгром врага и окончательное низложение нацистского режима в Киеве с его полной демилитаризацией на всей территории б. Украины.
✓ Осуществление актов возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима вне зависимости от мест их нахождения и без сроков давности.

Иначе они не успокоятся, наркоманские бредни могут превратиться в реальность и война растянется надолго. Нашей стране это ни к чему.


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