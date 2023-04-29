Диетолог предупреждает беременных женщин об опасности, которую представляют для них шашлыки

Антонина Стародубова, диетолог из Москвы, заявила, что приготовление шашлыка традиционным способом не подходит для беременных женщин и детей. Это связано с тем, что мясо в шашлыках не проходит необходимую термическую обработку.

Подобное мясо опасно для детей и беременных женщин. Стародубова отметила, что шашлык, приготовленный по классическому рецепту, является жирным блюдом, поэтому его следует употреблять в небольших количествах – в пределах 100-150 граммов. При этом она подчеркнула, чем жирнее мясо, тем меньше должна быть порция. По словам Стародубовой, переедание шашлыка может вызвать боль в животе, вздутие и чувство тяжести.