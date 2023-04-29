 

Диетолог предупреждает беременных женщин об опасности, которую представляют для них шашлыки

29.04.2023, 11:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Антонина Стародубова, диетолог из Москвы, заявила, что приготовление шашлыка традиционным способом не подходит для беременных женщин и детей. Это связано с тем, что мясо в шашлыках не проходит необходимую термическую обработку.

Подобное мясо опасно для детей и беременных женщин. Стародубова отметила, что шашлык, приготовленный по классическому рецепту, является жирным блюдом, поэтому его следует употреблять в небольших количествах – в пределах 100-150 граммов. При этом она подчеркнула, чем жирнее мясо, тем меньше должна быть порция. По словам Стародубовой, переедание шашлыка может вызвать боль в животе, вздутие и чувство тяжести.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08.22 / Премьер-министр Новой Зеландии – мир стоит на грани ядерной пропасти — мы должны избежать катастрофы

24.04.22 / В рамках санкций: в Рanasonic объяснили, почему их умные унитазы бьют током россиян

05.07.22 / Скандалы: Опять Керимов

06.07.21 / Скандалы: Для банкира и двух арестов не жалко

09.01.22 / Мнение: Без альтернативы…

01.09.22 / «Сегодня вы граждане, а завтра – осужденные» – ректор МГУ обратился к первокурсникам

01.11.22 / Мнение: Историческая родина Чебурашки, победа союзника России и плавильный котёл Бразилии

26.05.21 / Почему лучше избегать продуктов с синтетическим ванилином: “аромат благополучия” только разжигает аппетит

29.11.21 / Что нас ждет в начале зимы – расскажут карты: тароскоп на декабрь

07.01.21 / В мире: Страны Прибалтики держат оборону против российской вакцины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика