Скандалы: В Ярославской области закупят сувениры на полмиллиона рублей на фоне падения реальных доходов жителей

Правительство Ярославской области намерено потратить более полумиллиона рублей на закупку сувенирной продукции

Примечательно, что на подобные траты администрация губернатора региона Михаила Евраева пошла на фоне нерешенных социальных проблем и падения доходов жителей области. На официальном сайте госзакупок 24 апреля был размещен тендер на закупку скульптур Ярослава Мудрого. Начальная (максимальная) цена контракта составила 527 тысяч рублей.

В феврале правительство региона уже проводило подобный тендер. Тогда на сумму 547 тысяч рублей были закуплены 30 бронзовых фигур медведя на камне с секирой, который символизирует герб Ярославской области. Теперь же администрация Евраева решила приобрести еще и сувенирного Ярослава Мудрого.

Стоит отметить, что проведение подобных закупок происходит на фоне падения реальных доходов жителей региона. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, в 2022 году расходы жителей области увеличились почти на 8%, тогда, как реальные доходы населения уменьшились на 3% по сравнению с 2021 годом.

Петр Каменский