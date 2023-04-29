 

Скандалы: В Ярославской области закупят сувениры на полмиллиона рублей на фоне падения реальных доходов жителей

29.04.2023, 10:33, Разное
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Правительство Ярославской области намерено потратить более полумиллиона рублей на закупку сувенирной продукции

Примечательно, что на подобные траты администрация губернатора региона Михаила Евраева пошла на фоне нерешенных социальных проблем и падения доходов жителей области. На официальном сайте госзакупок 24 апреля был размещен тендер на закупку скульптур Ярослава Мудрого. Начальная (максимальная) цена контракта составила 527 тысяч рублей.

В феврале правительство региона уже проводило подобный тендер. Тогда на сумму 547 тысяч рублей были закуплены 30 бронзовых фигур медведя на камне с секирой, который символизирует герб Ярославской области. Теперь же администрация Евраева решила приобрести еще и сувенирного Ярослава Мудрого.

Стоит отметить, что проведение подобных закупок происходит на фоне падения реальных доходов жителей региона. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, в 2022 году расходы жителей области увеличились почти на 8%, тогда, как реальные доходы населения уменьшились на 3% по сравнению с 2021 годом.

Петр Каменский


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