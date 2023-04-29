РЖД планирует перевезти этим летом более 11 миллионов пассажиров на юге России

Заместитель начальника Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» Вадим Соловьёв сообщил, что летом на юге РФ будет перевезено более 11 миллионов пассажиров.

Чиновник отметил: “Летом планируется перевезти более 11 миллионов пассажиров в южном направлении. Это на 5,1 миллиона больше, чем в 2022 году”. Также в рамках организованных групп перевезут к местам отдыха более 620 000 детей.

Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора ОАО “РЖД”, ранее заявил, что летом 2023 года в поездах до Минеральных Вод и Черноморского побережья будет 13,5 млн мест. Это на четверть больше, чем фактический спрос летом 2022 года.