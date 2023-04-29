АНО «Россия — страна возможностей» представила рейтинг лучших работодателей России

В пятницу, 28 апреля, в Москве в концертном зале “Зарядье” состоялась церемония вручения премии “Talentist HR Awards”, организованная АНО “Россия – страна возможностей” и кадровой группой АНКОР при поддержке газеты “Коммерсантъ”.

Газпром занял первое место и получил “Премию талантов”. В пятерку лучших работодателей вошли и другие представители энергетического и топливного комплекса: Роснефть, Сургутнефтегаз и Транснефть. Данный рейтинг составлен на основе онлайн-опроса, проведенного в период с 7 по 27 февраля. В нем приняли участие более 20.000 респондентов в возрасте 18-65 лет. Большинство (80%) участников работают в коммерческом секторе.

РСВ была создана указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. В указе говорилось, что эта организация нужна для “создания условий для повышения социальной мобильности и обеспечения личной, а также профессиональной реализации граждан”.