 

Китай отзывает подаренную Дании панду из-за намерения властей Копенгагена передать её в бордель

29.04.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Панда Чжу Чжу вернётся на родину в Китай из Копенгагена до конца мая, сообщил представитель МИД КНР Ван И.

Китайские власти решили отозвать животное из-за намерения городских властей передать животное в пользование зооборделю.

Дипломатия КНР рассматривает всех панд на планете Земля в качестве собственности китайского народа. Эти животные могут быть подарены или отозваны из зоопарка той или иной страны по решению пекинского правительства. Ранее поводом для возвращения панды на родину чаще всего становилось ухудшение международных отношений, однако в Дании было принято беспрецедентное решение с целью защитить животное от надругательства.

Источник в МИД КНР сообщил, что китайской разведке стало известно о переговорах, которые ведёт мэрия Копенгагена с владельцем одного из самых известных в Европе борделей для зоофилов. Предметов переговоров была временная передача Чжу Чжу заведению для развлечения «особо важных клиентов с экзотическими вкусами».

Напомним, ранее это заведение посетил депутат Госдумы Алексей Журавлёв и был шокирован ценами на сексуальные услуги галапагосских черепах, оказываемых в этом заведении. МИД КНР принял решение вмешаться, чтобы не допустить сексуальной эксплуатации панды в борделе, и предписал правительству Дании вернуть Чжу Чжу в Китай до конца мая.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06.22 / «Сначала обеспечьте стране надёжное энергоснабжение» — премьер Саксонии остудил санкционный угар Берлина

19.03.23 / Дэвид Бекхэм заявил, что из него можно сделать сыр

19.01.23 / Chery начала выпуск нового флагмана Tiggo 9

11.08.20 / Оранжевое облако над Бейрутом: это был не нитрат аммония

09.11.22 / “Посмотрите фильм “16-й” – судимый по уголовным статьям “повар Путина” Пригожин отреагировал на слова Прайса о вмешательстве в выборы

19.12.22 / NBC – в американских аэропортах в этом году конфисковали рекордное количество оружия

26.04.22 / Джеймс Уэбб найдет разумную жизнь на планетах, где развито сельское хозяйство

14.01.22 / Мнение: Союзники

17.04.22 / Мнение: «Невиданный шок» в США, кто виноват в инфляции и культура отмены «в Новой России»

09.02.23 / Мини-юбки станут одним из самых значительных трендов весны 2923: как стилизовать актуальные модели сезона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика