Китай отзывает подаренную Дании панду из-за намерения властей Копенгагена передать её в бордель

Панда Чжу Чжу вернётся на родину в Китай из Копенгагена до конца мая, сообщил представитель МИД КНР Ван И.

Китайские власти решили отозвать животное из-за намерения городских властей передать животное в пользование зооборделю.

Дипломатия КНР рассматривает всех панд на планете Земля в качестве собственности китайского народа. Эти животные могут быть подарены или отозваны из зоопарка той или иной страны по решению пекинского правительства. Ранее поводом для возвращения панды на родину чаще всего становилось ухудшение международных отношений, однако в Дании было принято беспрецедентное решение с целью защитить животное от надругательства.

Источник в МИД КНР сообщил, что китайской разведке стало известно о переговорах, которые ведёт мэрия Копенгагена с владельцем одного из самых известных в Европе борделей для зоофилов. Предметов переговоров была временная передача Чжу Чжу заведению для развлечения «особо важных клиентов с экзотическими вкусами».

Напомним, ранее это заведение посетил депутат Госдумы Алексей Журавлёв и был шокирован ценами на сексуальные услуги галапагосских черепах, оказываемых в этом заведении. МИД КНР принял решение вмешаться, чтобы не допустить сексуальной эксплуатации панды в борделе, и предписал правительству Дании вернуть Чжу Чжу в Китай до конца мая.

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