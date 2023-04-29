“Порча или проклятие”: жизнь попавшего в ДТП Диброва оказалась разрушена

Что же является причиной навалившихся неудач у известного эрудита страны? Астролог Маргарита Гепард уверяет, что в астрологии мы часто попадаем под период неблагоприятных астрологических влияний, которые определяют для нас коридор сложных и запутанных событий, когда мы испытываем сложности, потери и разочарования.

Такие периоды становятся периодами несчастья и неудач. Особенно это заметно у тех людей, кто имеет в гороскопах напряженные аспекты и конфигурации планет, задеваемые другими опасными планетами. В такие моменты люди подвержены крайне тяжелым событиям и словно попадают в заколдованный и запутанный лабиринт, выход из которого сложно найти.

Ведущий Дмитрий Дибров как раз попадает под ситуацию того человека, когда планетарные периоды жестко начинают рушить обычную жизнь телеведущего. Изначально в его натальной карте есть сложный аспект планет – квадратура Урана к Солнцу и к Марсу. Это аспект революционеров и людей, изменяющих реальность вокруг себя через свою личностную энергию.

Вокруг таких людей сверкают искры, и все горит огнем. Этим людям не сидится на месте, им необходимо все менять в своей жизни постоянно. Солнце с Марсом уже само по себе наделяет людей кипучей энергией и силой, а напряженный аспект Урана к этому сильному соединению планет действует буквально как шквальный ветер, ураган.

Дмитрий Дибров переживает один из сложных периодов в жизни человека – 63 года, этот возраст попадает под астрологический цикл планет, называемый падающим квадратом Урана. Сама планета Уран – планета резких и кардинальных перемен, а если она включает в карте уже имеющееся напряжение, то жизнь начинает удивлять своими странными событиями. Все буквально рушится и не поддается логическому осмыслению.

Начиная с середины февраля и до середины апреля 2023 года телеведущий Дмитрий Дибров попадал под сложный аспект транзитного Урана к его натальному Марсу, что привело его к ряду потерь в его жизни. Причем этот аспект начал свое воздействие еще в 2022 году, и сейчас он буквально делает свои последние аккорды, это темы разрушения его дома, буквально обвал того, что ему дорого.

Этот аспект мог отыграться еще более опасным способом, как падение с высоты или автокатастрофа, — предостерегает Дмитрия Диброва Маргарита Гепард. Действие Урана будет продолжаться на Дмитрии еще целый 2023 год, но уже достраивая одну из самых напряженных фигур в астрологии – тау-квадрат (к его натальному Солнцу и Урану). А это уже может грозить еще более сложными и непростыми последствиями.

С июня по декабрь 2023 года телеведущего Диброва ждет ряд колоссальных перемен в его жизни. Это может быть одним из самых сложных и опасных периодов в его жизни. В такой период особенно опасно летать и водить автомобиль, а также чревато падением с высоты и опасностью от электроприборов. Данная конфигурация будет ломать и перестраивать весь жизненный уклад телеведущего. Без резких перемен не обойтись, — прогнозирует астролог.

В 2022 году так же действовал еще один аспект планет, подтачивающий устоявшийся уклад жизни Дмитрия Диброва – транзитный Сатурн образовывал оппозицию к Урану и квадрат к Солнцу. Этот аспект действовал в течение всего предыдущего года и намекает на создание определенной почвы потерь, которые сейчас происходят с Дмитрием. Причем его увольнение с Первого канала связано так же с рядом сплетен и пересудов, в том числе от тех людей, кого он мог считать своими друзьями.

У Дмитрия сейчас сложный астрологический период, который проверяет его на прочность и ставит сложные точки выбора не только перед ним самим, но и перед окружающими его людьми. Есть ли здесь порча? Учитывая, что Дмитрий Дибров яркий представитель знака Скорпиона, которые с рождения имеют интерес к магии, он мог иметь определенные контакты с людьми из мира магии и эзотерики. На нем стоит так же ряд магических защит, которые оберегали его. Но когда включается энергия космоса, и человеку нужно делать определенные выборы, то это заставляет все пространство вокруг этого человека следовать другим новым путем.

Здесь дело не в порче или проклятиях, а в новом жизненном выборе самого человека и открытие новых путей через разрушение старого, — заключила астролог Маргарита Гепард.

Напомним, недавно Дмитрий Дибров попал в аварию в Москве. На Звездном бульваре “Мерседес” телеведущего врезался в полицейскую машину.