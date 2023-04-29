С носочками и брюками в тон: как стилизовать сандалии на массивной платформе этой весной

Сандалии на массивной платформе вернулись в моду. Они визуально увеличивают рост, а также защищают ноги от грязи и луж. С чем носить такую обувь? И как ее вписать в свой повседневный образ? В статье мы расскажем, как стилизовать сандалии на массивной платформе весной 2023 года.

С вязаным платьем

В теплую погоду наденьте ажурное вязаное платье с длинными или короткими рукавами. Сочетайте этот наряд с сандалиями на массивной платформе и носками.

Когда-то комбинация сандалий с носками считалась моветоном. Но сейчас это мнение устарело, и подобное сочетание считается вполне допустимым. Выбирайте носки, которые гармонируют по цвету с платьем.

С носками и брюками

Вы можете скомбинировать носки и массивные сандалии с брюками-слаксами. Добавьте в свой образ рубашку с воротником или свитер-жилет. Это поможет вам создать свободный и непринужденный стиль.

Чтобы ваш образ был безупречным, следите, чтобы брюки, сандалии и носки сочетались между собой по цвету.

С платьем-свитером и высокими гольфами

Платье-свитер обычно считается осенним трендом. Но вы можете включить его в свой весенний гардероб. Наденьте его с высокими гольфами и сандалиями на высокой платформе.

Чтобы создать запоминающийся весенний образ, отдавайте предпочтение платью ярких оттенков и гольфам из легкого материала.

Со струящейся юбкой-макси

Струящаяся юбка-макси в стиле бохо добавит структуры вашему образу. Дополните свой наряд массивными сандалиями плоской формы. Чтобы такое сочетание выглядело особенно привлекательно, создайте визуальный контраст между объемной и пышной юбкой и обувью простой и лаконичной формы.

С расклешенными джинсами

Этой весной в моду вернутся расклешенные джинсы с высокой посадкой. Они идеально сочетаются с сандалиями на массивной платформе. Такая комбинация поможет вам создать кокетливый и забавный образ.

Наденьте под джинсы яркие сандалии. Дополните ансамбль красочной сумочкой под тон обуви.

С мини-платьем

Вы можете превратить свое любимое летнее платье без бретелек в весенний наряд. Наденьте под него трикотажную блузку с длинными рукавами.

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Подберите под этот наряд пару сандалий на массивной платформе. Они должны соответствовать цвету блузки. Этот комплект подойдет не только для весны, но и для прохладных летних дней.

С нарядным длинным платьем

Массивные сандалии можно носить не только с повседневной одеждой, но и нарядными длинными платьями. Для вечернего образа выбирайте обувь из замши или материалов, напоминающих бархат, с высоким каблуком-танкеткой. Она выглядит привлекательно и эффектно.

С ярким брючным костюмом

Этой весной будет очень популярна одежда насыщенных тонов из блестящих тканей. На фото ниже вы видите пример такого наряда. Брючный костюм из ярко-желтого атласа отлично сочетается с синими сандалиями.

Такая комбинация позволит вам создать смелый и запоминающийся образ. Дополните его контрастной сумкой с оригинальным принтом.

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С платьем-миди в цветочек

Платье длины миди с крупным цветочным принтом выглядит по-весеннему ярко. Вы можете его использовать для создания как повседневного, так и делового образа.

Дополните платье массивными босоножками на платформе и высоком каблуке, а также тренчем нейтральных оттенков. Завершите свой образ крупными солнцезащитными очками.

С кружевными брюками

Кружевные брюки – идеальный выбор для теплых весенних дней. Они выглядят необычно и очень женственно.

Чтобы создать контраст, сочетайте брюки из кружева со спортивными сандалиями на массивной платформе. Дополните свой образ жакетом из кожи или денима.

Заключение

Сандалии на массивной платформе выглядят модно и оригинально. Они делают силуэт более высоким и стройным. С помощью этой обуви вы можете создать как повседневный, так и нарядный образ.