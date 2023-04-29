Мнение: О самом серьёзном с начала СВО… Вот-вот выстрелит?

Это и правда уже серьёзно. Такое впечатление, что ещё одно «табу» скоро падёт и ещё одно «ружьё», засветившись на сцене, готовится к роковому выстрелу.

Последствия, вероятно, будут ужасными. И Америка уже начала к ним готовиться.

США якобы уже устанавливают на территории Украины сенсоры, которые способны фиксировать радиационную активность, определять место, силу и последствия возможного ядерного взрыва. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на группу экспертов по ядерным ЧС Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики #США. И такое размещение явно неспроста. Кто-то, быть может, уже разрабатывает и планы ответной реакции на случай срабатывания таких датчиков, чем бы оно ни было вызвано.

Полагаете такое невозможным?

Зря.

К сожалению, за год с лишним после ночного обращения Владимира Путина 24.02.2022 случилось много всякого такого, чему вначале ужасались, затем спорили, а потом как-то незаметно привыкли, и всё это теперь стало частью будничной сводки новостей.

Неужели и это — станет?

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