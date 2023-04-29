Рупор тоталитарной пропаганды: Опыт написания как-бы русофобского поста

Поучительное.

Опыт написания как-бы русофобского поста

Еще один укроизучательный пост. Я его давно собиралась собрать, тем более, что где-то мельком я это рассказывала. Ну, вот сейчас не мельком. Рыхлый будет текст, простите, так как там много ручейков-потоков в разные стороны.

До Крыма, до СВО, в году так 2008 в ЖЖ у меня была возле никнейма не совсем русская фамилия мужа, ибо красивая она. И я написала пост, который был честный абсолютно, но мог толковаться, как мега-русофобский. И ко мне набрело щирых хохлушек.

Я, надо сказать, тогда вообще считала, что в мире люди, это люди, все равны, и мне б и в голову не пришло, что я по факту Родину оклеветала. И еще они подумали, что я не русская, а мешана с евреями. Это, кстати, правда. Но фамилия Славкиного отца тут не при делах, это мои евреи.

И вот ненавистники России меня нашли, такой неожиданный подарок: вырусь, как им нравится. Из Сибири, что экзотично. И полностью разделяющую их взгляды, как им показалось.

А у меня еще и взглядов толком не было. Хотя я никакая, суки, не вырусь. Но приняли, да.

Хороший был постец, результат многому научил. Его потом на украинский и английский перевели. И только добрый Бог плюс кусочек здравого смысла охранили меня от звезды русофобского сектора ЖЖ.

Как бы то ни было, хохлушки пришли и расселились. Пополам с русскоговорящими израильтаняками («а там на четверть бывший наш народ»). Вот на этом я и начала постигать, что такое национальные особенности мышления.

А у хохлушек были логически обоснованные претензии лично к нам, к русским.

И они были такие логичные, я так повелась, что до самого 2014, когда я эту хтонь рассмотрела, писала только «В Украине» и даже никогда не употребляла слово «хохлы» до СВО. Я тогда не верила каким-то особым хохлам. С началом СВО я ни одному хохлу больше не верю.

Я, более того, была уверена, что с Донбассом как-то у них само наладится. Путин же не начал СВО тогда. А ему лучше знать. И его команде тоже. Ну, они же там все-таки родня. И стрелять стали меньше. Я почти до самой СВО считала, что Россия постепенно снимет с себя эту тему, что ЛДНР мы не так уж и нужны, а Украина помирится с ЛДНР. Кто тут тамошний, можете порицать. Когда ЭТИ начали с линии разграничения долбить, я одумалась. А там и СВО. А там и ясность настала. Они же комментируют.

2012 год был. Купила я в Кафедральном соборе икону Спиридона Тримифунтского, так как были у меня кредиты, а матушки сказали, что поможет. Не прошло и пары дней, как мне сперва предложили совершенно не православную подработку проституткой в Норильске (какая скотина и куда послала мой номер телефона, я не знаю). А где-то через час, сидя в ванне и брезгливо смывая ощущения от разговора с «мамкой» шлюх, я читала газету бесплатных объявлений. Где и нашла подработку православную, по теме милосердия и труда, ну ровно на сумму моего кредита. Задача была работать помощницей у неходячей женщины.

С моей кривой координацией мы с Николавной пережили много ужасного. Однажды я даже влепила ее в дверной косяк туалета головой. С рассеянным склерозом это очень страшная ошибка. Но постепенно я начала справляться. А Николавна – рассказывать мне не только как правильно ее одевать и сажать в кресло, но и из своей биографии то и се.

А была она врач-гинеколог, еще советский, потом уже российский. Хирург.

И вот она рассказала мне, как в девяностые, хоть денег в стране и не было, Красноярскому краю все же выделили средства на программу спасения какого-то северного народа. Простите, уж не помню, про кого речь.

Задача была патрулировать на вертолете стойбища этого вымирающего народа, и фиксировать беременных. А когда у беременных были заметны большие животы, их сажали в вертолет без вопросов, хотят ли они этого, или нет. Потому, что они желали рожать на земле предков, и от врачей, которые приезжали в тундру, прятались. Потому их и вылавливали вертолетом.

Беременную вывозили в тот населенный пункт, где были родильный дом и отделение для мамок с младенцами. Когда малыш вырастал до 4-6 месяцев, их обоих возвращали в тундру.

Так наши врачи Красноярского края смогли увеличить численность народа на 5000 тысяч человек от изначального. Вот цифру вроде помню. Сколько их сперва было, не помню.

Я была в восторге. И, конечно, оставив Николавну в кресле жить до сончаса активно, я прибежала домой и написала в ЖЖ, какую крутую историю я только что услышала.

Комментарий Олены был вторым или третьим.

Она написала что-то вроде:

– Ужас! Какой кошмар! Вот она, Империя и ее преступления! Наташа, ну хоть ты понимаешь, что то, что делают русские – это против человечности! Ну, ты же не такая, ты умная!

Льстить они умеют. Но я не поняла.

Правда, на тот момент они паслись у меня уж три-четыре года. И я выучила, что украинские тетки нервные. С ними надо, как с гранатой. Потому я ласково и вежливо, с полным включением дуры такой, уточнила: а что не так?

Кароч. Тема в следующем: национальная идентичность должна быть свята. И если какая-то тетка хочет рожать на земле предков, то никто не имеет права лишать ее этой возможности. А еще, неужели я не понимаю, как этим женщинам было страшно, когда их ловили злые незнакомые люди, и пихали в железное гремящее чудище. Это ведь ужасно, а если бы у нее случился выкидыш на позднем сроке?! А потом, незнакомая обстановка. Чужая культура! В роддоме же русские и русская культура. А тетка же не русская. А ей прям насильно ломают ее национальную идентичность.

Я спросила:

– Но как же с детской и материнской смертностью? Э?

Кароч. Если некоему народу предписано вымирать к куям, то это его национальная идентичность. И никакие имперцы не имеют права преступно мешать народу вымирать.

Да, она это написала.

Я еще задумалась: во у них каша в голове.

Но я думала, что это безобидно.

Так вот. Фиг уже с ней, с нашей «имперской виной». Вы оцените отношение укропки к идее, что национальная идентичность выше смерти матери и ребенка.

Поэтому жители Крыма должны были, видимо, умереть. Поэтому и незачем эвакуировать Мариуполь, пока не пнули западные паны. Поэтому в обстрелах и убийствах в ЛДНР нет ничего страшного, а только благо.

Раз уж эти слизнявые европейцы ругаются, укры будут отрицать – а так одно благо. Должны умереть. Иначе сольются с русней, и пострадает национальная идентичность.

Они, я так поняла, думают, что такие моральные построения – это высоко, красиво и укродуховно.

А я думаю, что если бы эту людоедку отказались эвакуировать беременную русские имперские гады, чтоб она на ридном хуторе разродилась без медпомощи, она бы визжала и скакала за машиной русских военных, тряся своим беременным брюхом.

Она бы начисто забыла все свои рассуждения про идентичность.

И да, раньше я думала, что они немножко чеканутые, но я не видела еще результата их лицемерного, поганого и упыриного мышления.

Теперь я их ненавижу.

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