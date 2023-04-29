В тренде – декорированный френч: тенденции, особенности и идеи модных дизайнов украшенного французского маникюра на лето

Французский маникюр подходит для всех случаев жизни. Но если его классический вариант кажется вам слишком скучным, то вы можете попробовать декорированный френч, который стал одним из трендов этого года. В нем уделяется много внимания цвету и оригинальным деталям. Этот дизайн ногтей включает в себя разнообразные оттенки и рисунки, а также блестки и аппликации. В статье мы приведем несколько модных идей украшенного французского маникюра на лето.

В ярких тонах с блестками

Проведите несколько цветных линий от нижних боковых частей ногтевой пластины до кончиков. Комбинируйте разные тона. Этот дизайн будет еще более нарядным и изысканным, если вы используете лаки с крошечными блестками.

Желтые кончики и цветы

Сочетание желтого и розового цвета – идеальный вариант для лета. Микс обладает омолаживающим эффектом и напоминает нам о солнце и летних цветах.

Создайте бледно-розовую основу. Используйте для кончиков ногтей светло-желтый лак. Добавьте рисунок в виде ярко-розовых цветов и мелких точек.

Белые узоры

Белый лак традиционно используется во французском маникюре для оформления кончиков ногтей. Но вы можете переосмыслить классический дизайн френча, создав красивые узоры, как на фото ниже. Такой нейл-арт смотрится сдержанно, но оригинально.

С животным принтом

В этом году животные принты очень популярны в одежде. Вы можете использовать их и в дизайне ногтей. Покройте ногти нюдовым лаком, а на кончиках создайте рисунок “под леопарда” или “под зебру”. Такой дизайн хорошо сочетается с любыми украшениями и одеждой.

С аппликациями

Создайте классический френч с белыми кончиками и нюдовой основой. Затем украсьте его аппликациями в виде маленьких круглых стразов.

Комбинируйте декор разных оттенков. Это поможет вам создать одновременно элегантный и смелый образ.

С черными волнистыми узорами

Создайте на пастельном фоне черные волнистые узоры вместо классического белого кончика. У вас получится оригинальный, элегантный и универсальный дизайн французского маникюра. Он сочетается с любыми оттенками одежды и украшений.

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С полумесяцами и звездами

На фото ниже вы видите французский маникюр, который идеально подходит для создания вечернего образа. Он выглядит нарядно и торжественно.

Черные кончики ногтей смотрятся очень элегантно, а золотые звезды и полумесяцы делают маникюр роскошным.

С волнами

Вы можете сочетать цветные кончики с волнами, доходящими до основания ногтя. Такой дизайн выглядит минималистично, но очень привлекательно.

Эта идея французского маникюра предполагает использование двух оттенков. Чтобы создать нежный и утонченный дизайн, используйте пастельные тона, например, голубой и белый, как на фото ниже.

Вы можете создать цветные кончики с волнами на нескольких акцентных ногтях. Они будут выделяться на фоне классического френча.

С градиентом

Одним из трендов летнего маникюра станет дизайн с градиентом. Так называется эффект, при котором один цвет плавно переходит в другой.

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На фото ниже вы видите французский маникюр, в котором нюдовая основа незаметно переходит в цветные кончики. Это один из самых оригинальных дизайнов френча. Для его создания вы можете использовать любые цветовые комбинации, но лучше отдавать предпочтение нежным пастельным оттенкам.

С металлическим блеском

Нанесите на ногти прозрачную или нюдовую основу. Покрасьте кончики в ваш любимый цвет, используя лак с металлическим блеском. Отдавайте предпочтение ярким тонам, таким как синий, бирюзовый, бордовый или зеленый. Если вы хотите создать более нарядный образ, то используйте серебристые и золотистые оттенки.

Заключение

Декорированный французский маникюр универсален и разнообразен. Вы всегда сможете подобрать такую идею, которая подходит для вашей длины и формы ногтей, а также сочетается с вашим общим стилем.