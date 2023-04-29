«Я умираю три раза каждый месяц и Там встречала Иисуса, Диснея и своего покойного отца»

57-летняя британка по имени Беверли Гилмор по три раза в месяц впадает в комаподобное или трансоподобное состояние. Во время этих приступов она оказывается в загробном мире, где встречает разных умерших людей.

Когда Беверли было 20 лет, она получила черепно-мозговую травму и с тех пор у нее возникло так называемое расстройство сознания.

По словам врачей, чаще всего подобное случается у людей, которые лежат в коме или находятся в вегетативном состоянии. То есть с людьми, которые не способны общаться.

Беверли иное дело. Пока у нее нет подобных приступов, она ведет себя как обычный человек. Но когда это происходит, она ощущает, что ее сердце останавливается, а тело начинает медленно “отказывать”. Затем Беверли чувствует, что физически покидает свое тело, а после она попадает туда, где видит покойных людей.

В эти дни Беверли Гилмор ведет переговоры с учеными из Научной группы по изучению комы в Льежском университете в Бельгии. Она хочет понять, что с ней происходит и хочет, чтобы кто-то из них изучил ее случай.

О своей встрече с мультипликатором Уолтом Диснеем, умершим в 1966 году, Беверли рассказывает особенно подробно:

“Он показывал мне истории, и когда я встретила его, там было удивительное здание, и дерево в нем казалось живым.

Я возвращалась к нему, когда я снова впадала в транс, и записывала его истории и рисовала картинки всего, что он мне показывал. Он показал мне этих персонажей, и я сама стала одним из его персонажей и пережила одну из его историй.

Я сидела и слушала его, и он появлялся с разными персонажами, называя мне имена этих персонажей и их личности, и что они делали в жизни, откуда они пришли и их происхождение”.

Также Беверли встретила ТАМ своих умерших родителей. Особенно ей запомнилась встреча с отцом:

“Когда я впервые встретила его там, он выглядел на 52 года, так же, когда он умер. Но когда я встретила его во второй раз, он выглядел лет на 30.

Он был таким счастливым и таким сияющим. Я была горда, что он был моим отцом, когда я вернулась после этой встречи

Я увидела его и вокруг нас было все белое. Он разговаривал со мной, но смотрел в сторону от меня, и он сказал: “учись делать то, что тебе говорят, Беверли”, и это все, что он сказал мне. Когда я очнулась, я могла лишь сказать: “И это всё, никаких лотерейных номеров, папа?”.

По словам Беверли, поначалу ее переживания не всегда имеют смысл, и ей может потребоваться некоторое время, чтобы понять их суть.

Что касается Иисуса Христа, то Беверли говорит, что она вообще не религиозна, поэтому не понятно, почему Иисус явился ей. При этом она сказала, что во время своих встреч с ним между ними установились “личные отношения”.