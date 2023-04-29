Обозреватель The Hill – льём воду на путинскую мельницу — проволочки НАТО и США срывают планы Украины по контрнаступлению

Попавшие в интернет секретные оценки американской разведки указывают на то, что планируемое контрнаступление украинских сил может оказаться не очень успешным из-за нехватки оружия, военной техники и других ресурсов, пишет обозреватель The Hill Стивен Бланк. Автор призывает США и союзников активизировать помощь Киеву, а также задействовать всю оборонную и военно-промышленную базу Запада, чтобы эффективнее «противостоять российской угрозе».



AP

В последнее время комментаторы в разных странах наперебой обсуждают просочившиеся в интернет данные американской разведки, касающиеся в том числе и конфликта на Украине. Однако мало кто при этом анализирует последствия и делает прогнозы в отношении того, какие реальные меры следует принять западным политикам с учётом этой информации, пишет в статье для The Hill Стивен Бланк — доктор философии, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики и бывший профессор по национальной безопасности РФ в Институте стратегических исследований Военного училища Сухопутных войск США.

В частности, некоторые распространённые в СМИ документы утверждают, что долгожданное запланированное контрнаступление украинских сил вряд ли сможет привести к значительным достижениям из-за нехватки вооружений. Согласно приводимым в этих документах оценкам аналитиков американской разведки, Украина может в конечном итоге удовольствоваться лишь «скромными территориальными приобретениями», поскольку сталкивается со значительной нехваткой личного состава и техники, напоминает автор.

В других прогнозах разведки предполагается, что РФ способна уничтожить украинские системы ПВО, после чего получит неоспоримое превосходство в воздухе. Эти утечки секретных данных свидетельствуют о «беспрецедентном уровне проникновения американской разведки в российское правительство», говорится в статье.

Однако мало кто говорит о том, что в проблемах украинской армии с поставками вооружений виноваты проволочки и колебания со стороны западных союзников, включая как США, так и европейцев, подчёркивает Бланк: «Есть веские основания полагать, что именно нежелание союзников снабжать Украину танками, самолётами и средствами ПВО помешало ей продолжить наступление и нанести российским войскам, возможно, решающее поражение».

По его мнению, это связано с тем, что спецслужбы и военное руководство в странах Запада по обоим берегам Атлантики по-прежнему «парализованы необоснованным страхом эскалации со стороны России», что пока мешает им наладить решительную и своевременную доставку всех необходимых вооружений для Киева и подготовить украинскую армию к новому успешному наступлению. «В итоге Москва пока выиграла время, мобилизовала новые силы, построила эшелонированную оборону по всему фронту и даже развернула собственные наступления, пусть они и считаются всё чаще бессмысленными», — говорится в статье.

Запад должен признать свою ответственность за такую ситуацию, избавиться от своих страхов и дать последовательный стратегический ответ, подчёркивает автор. По его мнению, отсутствие решительных действий со стороны США и их союзников по НАТО лишь укрепляют убеждённость Кремля в правильности его стратегии: «Мы делаем недостаточно, чтобы воспользоваться ситуацией и добиться решающей победы, которая позволила бы гаранировать безопасность для Украины и Европы, а также нанести острое и решительное поражение китайско-российскому альянсу».

«Неспособность Вашингтона и Брюсселя чётко заявить о своей стратегии свидетельствует либо о том, что её не существует в природе, либо о том, что мы боимся победить, причём оба эти фактора только льют воду на путинскую мельницу», — предупреждает автор.

По его прогнозам, если не принять меры в этом направлении, Кремль продолжит и дальше эксплуатировать в своих интересах протесты в Европе, возникающие из-за энергетических и экономических проблем, а также результаты опросов общественного мнения среди европейцев, в которых уровень поддержки Украины на этом фоне продолжает падать, чтобы оправдать собственную политику.

По мнению автора, РФ под руководством Путина «уже нарушила минимум восемь международных договоров» — включая Хельсинкский договор (с изменениями после окончания холодной войны), Ташкентский договор от 1992 года, российско-украинские договоры от 1997 и 2010 годов, Будапештские соглашения, Договор СНВ от 1993 года, Договор о нераспространении ядерного оружия, устав Организации Объединённых Наций и соглашение РФ — НАТО. «Поэтому нетрудно понять, что любые призывы к переговорам приведут лишь к временному затишью перед новой бурей», — подчёркивается в статье.

Как полагает автор, вместо этого Вашингтон и Брюссель должны чётко провозгласить свою стратегию и донести её до населения, чтобы заручиться общественной поддержкой в стремлении оказать активную помощь Киеву. «Эта стратегия не ограничивается военной помощью Украине, в которой она так нуждается. Мы должны задействовать всю оборонную и военно-промышленную базу Запада, чтобы противостоять российской угрозе и создать для НАТО превосходные средства сдерживания, начиная от Арктики и до Чёрного моря», — говорится в статье.

Попутно необходимо разъяснять западным избирателям особую важность оказания помощи Украине, чтобы заручиться поддержкой общественного мнения, пишет Бланк. «Путин по-прежнему убеждён, что сможет вырвать или выманить у нерешительного Запада победу, так что он не пойдёт на переговоры, поскольку отступление для него лично и его окружения неприемлемо ни в психологическом, ни в политическом аспекте. Поэтому победа здесь — по сути, единственный приемлемый ответ на его агрессию», — подчёркивает автор.

Однако тот факт, что Германия «до сих пор не создала даже самую скромную армию», по его мнению, также свидетельствует о том, что Берлин и его союзники «никак не взглянут в лицо реальности» и не осознают всю важность активной подготовки в военной сфере в нынешних условиях.

«Из этих оценок следует, что наше правительство и НАТО дрейфуют в море войн и кризисов без руля и ветрил, в то время как мы обязаны предпринять действия — не только чтобы не допустить подобных провалов разведки в дальнейшем, но и для того, чтобы отстоять интересы и ценности — как собственные, так и наших союзников. Если сплоховать в нынешней ситуации, то ни другие правительства, ни история нам этого не простят», — заключает автор.