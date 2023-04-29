 

Лучшие районы ТиНАО для покупки жилья

29.04.2023, 4:33, Новости дня
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В новостройках Новой Москвы в продаже находится 18,4 тыс. лотов, или более четверти от всего первичного предложения в столицы. Однако развитие присоединенных территорий происходит неравномерно.

Аналитики рынка назвали лучшие в настоящее время районы для приобретения квартиры, оценив локации с точки зрения соц. объектов, транспорта, экологической ситуации и потенциала.

Лидером признано поселение Десеновское, на территории которого есть четыре школы, шесть детсадов, две поликлиники, крупный спортивный центр. Кроме того, в составе новых ЖК также заявлены социальные объекты. Большую часть территории – 70% – занимают лесные массивы и водоемы. Вредных производств здесь нет вообще. Через поселение проходит Калужское шоссе. В перспективе здесь откроется четыре станции метро.

Средняя цена кв. м в новостройках в Десеновском составляет 223 тыс. рублей. Первичные продажи ведутся в четырех проектах класса “комфорт”: ЖК “Кленовые аллеи”, а также кварталы “Центральный”, “Десна” и “Заречный” в составе микрорайона “Новые Ватутинки”.

Второе место заняло Внуковское с тремя детсадами, двумя школами, спортивным центром. Через поселение проходит линия МЦД, открыто метро “Рассказовка”. Значительную часть территории занимает лесопарк Ульяновский. Из минусов – близость к аэропорту и шум от самолетов.

Средняя цена кв. м в локации составляет 246 тыс. рублей. Продажи ведутся в трех новостройках “Городские истории”, квартал “Рассказово” и ЖК “Переделкино”.

Третье место эксперты отдали Московскому с четырьмя школами, девятью детсадами, больницей, спортивным центром и стадионом. Главное преимущество – близость к МКАД (всего 10 км), наличие четырех станций метро и скоростное Киевское шоссе.

Средняя цена кв. м составляет 218 тыс. рублей. Первичные продажи идут в ЖК “Бристоль”, проекте “Первый Московский”, а также новостройках “Движение. Говорово” и “Филатов Луг”.


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