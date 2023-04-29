Призвать любым способом

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29.04.2023, 4:10, Разное
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Военкоматы в Петербурге рассылают потенциально военнообязанным повестки с предупреждениями об ограничительных мерах.

Это 26 апреля подтвердили «Новой» в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), комментируя фотографии документов, опубликованные несколькими СМИ и телеграм-каналами (в частности, фото повесток опубликовали основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин и «Ротонда».

Сегодня призывникам в Петербурге начали приходить повестки с предупреждениями об ограничительных мерах с «красным штампом». От прежних данный документ отличает предупредительный текст: «Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры». Законом установлено, что и электронные, и бумажные повестки о призыве имеют одинаковую юридическую силу (в том числе с точки зрения ограничений).

Повестки с вызовом на медкомиссию, в которых переплетаются новая и старая редакции закона «О воинской обязанности и военной службе», «прилетели» уже как минимум нескольким петербуржцам. С одной стороны, военкоматы угрожают за неявку ограничительными мерами из действующей версии закона, с другой — они одновременно цитируют старые нормы, утратившие силу.

— Получил эту повестку и не очень понял, как действовать, — рассказал «Новой» Андрей, житель Выборгского района Петербурга, призывного возраста. — Я законопослушный человек, но если законы меняют на ходу, то как можно сориентироваться?

— Я ничего никогда не нарушал, — говорит житель Невского района, тоже потенциальный призывник, Виталий. — Тем не менее повестка со страшным текстом мне пришла сегодня. Знал бы, куда отправить, отправил бы ее обратно. Разобрались бы самостоятельно для начала.

Принятый закон об электронных повестках и ограничениях для призывников уже сейчас позволяет не выпускать уклонистов за границу, ограничивает их права управлять автомобилем и распоряжаться недвижимым имуществом. Однако для реализации этих нововведенных норм требуются электронные реестры повесток и воинского учета. По признанию федеральных властей, такие реестры могут быть готовы не раньше осени. Напомним, что Минцифры при этом прежде заявляло: «Регламент для электронных повесток не установлен, и их можно вручать только лично в руки».

Нина Петлянова,
соб. корр. «Новой газеты», Петербург

Источник: Новая газета


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