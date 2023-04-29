Мнение: Доносы побеждают всемирно

О, так политические доносы учеников на учителей, по которым учителям грозят нехилые такие сроки – это, оказывается, интернациональное явление! Телефоны со способностью писать видео рулят. Не у одних нас это скотство процветает. Вот, пожалуйста, сообщение Би-Би-Си:

“Бывшая чешская школьная учительница Мартина Беднарова предстанет перед судом по обвинению в оправдании геноцида. Она, согласно заключению прокуратуры, пересказывала на уроках российскую ложь о войне в Украине.

Беднарова говорила, что в столице Украины Киеве “нет войны”. В доказательство этих слов она заявила своим 13-летним и 14-летним ученикам, что видела кадры с киевских веб-камер, которые демонстрируют, что в городе нет боев.

Как сообщает Pravo, прокуратура предъявила Беднаровой обвинение по статье об отрицании или одобрении геноцида. Если ее признают виновной, ей грозят от полугода до трех лет заключения.

По данным Pravo, Беднарова отвергает обвинения и утверждает, что рассказывала своим ученикам о реальных фактах. Кроме того, она говорит, что ученик записал лишь 18 минут из 45-минутной дискуссии, и ее слова оказались вырванными из контекста.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Праге Роб Кэмерон, война, развязанная Россией против Украины, и сопровождающая эту агрессию пропагандистская кампания толкают Чехию к пересмотру границ свободы слова, и дело против Беднаровой – уже не первый подобный случай в стране”.

НЕХИЛО. Что ж, еще одно свидетельство, что на нас реально надвигается (или, точнее, уже надвинулся вплотную) новый МИРОВОЙ порядок. “Большой Брат”, о котором предупреждал Оруэлл, лишь на время затаился, но теперь счел возможным перестать стесняться. Ключевое здесь слово – именно “мировой”. Бежать скоро будет некуда даже чисто теоретически – никакого “царства Свободы” нигде не предвидится. Государственный Левиафан нагло лезет своей любопытной мордой везде, готовый сожрать любого – а Россия здесь всего лишь, по обыкновению, “впереди планеты всей”… хотя и это уже неверно, поскольку впереди планеты всей безусловно Китай со своими социальными рейтингами и следящими камерами в каждом туалете и в каждом мониторе.

Грустно, девушки. С отчаяния хотелось бы предложить – раз уж бегство невозможно – в кои-то веки попытаться поставить поперек этого всесокрушающего потока нашу Россию. Хотя бы напоследок – может же Россия хоть раз пойти не по дороге Зла?

Едва ли, конечно. Пока всё ровно наоборот. Но, как говорилось в старой американской книге, “Ты должен делать Добро из Зла – потому что больше его не из чего делать”.