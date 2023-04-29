 

Мнение: Доносы побеждают всемирно

29.04.2023, 3:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

О, так политические доносы учеников на учителей, по которым учителям грозят нехилые такие сроки – это, оказывается, интернациональное явление! Телефоны со способностью писать видео рулят. Не у одних нас это скотство процветает. Вот, пожалуйста, сообщение Би-Би-Си:

“Бывшая чешская школьная учительница Мартина Беднарова предстанет перед судом по обвинению в оправдании геноцида. Она, согласно заключению прокуратуры, пересказывала на уроках российскую ложь о войне в Украине.
Беднарова говорила, что в столице Украины Киеве “нет войны”. В доказательство этих слов она заявила своим 13-летним и 14-летним ученикам, что видела кадры с киевских веб-камер, которые демонстрируют, что в городе нет боев.
Как сообщает Pravo, прокуратура предъявила Беднаровой обвинение по статье об отрицании или одобрении геноцида. Если ее признают виновной, ей грозят от полугода до трех лет заключения.
По данным Pravo, Беднарова отвергает обвинения и утверждает, что рассказывала своим ученикам о реальных фактах. Кроме того, она говорит, что ученик записал лишь 18 минут из 45-минутной дискуссии, и ее слова оказались вырванными из контекста.
Как отмечает корреспондент Би-би-си в Праге Роб Кэмерон, война, развязанная Россией против Украины, и сопровождающая эту агрессию пропагандистская кампания толкают Чехию к пересмотру границ свободы слова, и дело против Беднаровой – уже не первый подобный случай в стране”.

НЕХИЛО. Что ж, еще одно свидетельство, что на нас реально надвигается (или, точнее, уже надвинулся вплотную) новый МИРОВОЙ порядок. “Большой Брат”, о котором предупреждал Оруэлл, лишь на время затаился, но теперь счел возможным перестать стесняться. Ключевое здесь слово – именно “мировой”. Бежать скоро будет некуда даже чисто теоретически – никакого “царства Свободы” нигде не предвидится. Государственный Левиафан нагло лезет своей любопытной мордой везде, готовый сожрать любого – а Россия здесь всего лишь, по обыкновению, “впереди планеты всей”… хотя и это уже неверно, поскольку впереди планеты всей безусловно Китай со своими социальными рейтингами и следящими камерами в каждом туалете и в каждом мониторе.

Грустно, девушки. С отчаяния хотелось бы предложить – раз уж бегство невозможно – в кои-то веки попытаться поставить поперек этого всесокрушающего потока нашу Россию. Хотя бы напоследок – может же Россия хоть раз пойти не по дороге Зла?

Едва ли, конечно. Пока всё ровно наоборот. Но, как говорилось в старой американской книге, “Ты должен делать Добро из Зла – потому что больше его не из чего делать”.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11.22 / “Я так боялась!”: скрытная МакSим показала поклонникам любимого человека

15.08.20 / Военным разрешили использовать незаконные постройки россиян в качестве целей для стрельб

18.11.21 / Скандалы: Белорус вывез чекиста на строгий режим

08.01.23 / Техноблогер MKBHD объяснил, как качество камеры iPhone становится хуже с каждым годом

18.01.23 / Актера Джереми Реннера выписали из больницы после серьезных травм

02.12.21 / Как обычная сода и лимонная кислота помогут убрать нежелательные волосы на ногах: делаем депиляцию у себя на дому

26.07.21 / Суд отменил приговор инвалиду-колясочнику, не вставшему во время исполнения гимна России

09.12.20 / Власти Санкт-Петербурга закроют все бары для подготовки населения к вакцинации

11.01.23 / На фоне украинского конфликта ЕС и НАТО договорились об укреплении сотрудничества

21.06.22 / Шутить должно быть можно над чем угодно – Мистер Бин выступил против культуры отмены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика