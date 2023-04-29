 

Мнение: Пожизненное за госизмену

29.04.2023, 2:09, Разное
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А в России тем временем Дума проголосовала за введение уже пожизненного наказания “за госизмену”. Поскольку в 2022 году понятие “госизмены” было расширено до максимума – то есть теперь для того, чтобы считаться “госизменником”, уже не надо ни выдавать, ни даже вообще знать гостайну, не надо входить в какие-либо сношения с агентами вражеских разведок – камеры для “пожизненников” впору начинать строить повсюду, скоро их будет острый дефицит.

Впрочем, возможно, на это и расчет. Камер станет не хватать, тогда в Думу внесут следующее рационализаторское предложение: проклятых госизменников девать уже некуда, содержать дорого – давайте уже их просто расстреливать!? И примут “на ура”, из чисто хозяйственных, экономических соображений.

И это – сразу после того, как первому “госизменнику” – Владимиру Кара-Мурзе – влепили 25 лет за произнесение публичной лекции. В хорошем темпе идут. Хотя логику, как обычно, не уловить среднему уму. Российские “законодатели” – они что, всерьез решили, что отечественные потенциальные “предатели Отчизны” к 25 годам отнеслись легкомысленно – “да, подумаешь, 25 лет, отсижу с полпинка!” – а вот угроза пожизненного все-таки заставит умных и знающих людей, все понимающих про эту самую “Отчизну”, навек заткнуться и встать навсегда в позу “чего изволите?”

Видимо, они так и думают. Знают свой контингент. Или, точнее – знают СЕБЯ.

Источник: Размышления вольного социолога


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