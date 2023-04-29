 

Аренда квартир на майские подорожала на 12%

29.04.2023, 2:05, Новости дня
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Средняя ставка аренды квартир на майские в самых популярных российских городах России увеличилась на 12% в годовом выражении. По сравнению с апрелем ставки выросли на четверть — это типичное явление для периода длинных выходных.

Дороже всего туристам обойдется суточная аренда в Нижнем Новгороде. Жилье на майские за год здесь подорожало на 16%, до 5,1 тыс. рублей.

В Ярославле суточная аренда подорожала на 13%, до 4,9 тыс. рублей, в Казани, напротив, ставки снизились на 2%, до 4,7 тыс. рублей.

В Петербурге, пользующимся наибольшим спросом у туристов в период майских выходных, аренда подорожала на 7%, до 4,6 тыс. рублей.

Суточная аренда в Москве стала на 10% дороже и обойдется в среднем в 4,3 тыс. рублей.

Самые доступные квартиры предлагают туристам в Ростове-на-Дону, в среднем за 3 тыс. рублей. За год ставки здесь в данном городе увеличились на 10%.

Также доступную квартиру можно найти в Новосибирске (3,1 тыс. рублей) и Калининграде (3,2 тыс. рублей).


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