 

Доходы немецкой компании Wintershall заметно снизились после ухода с российского рынка

29.04.2023, 1:55, Новости дня
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Доходы нефтегазовой группы Wintershall Dea в первом квартале года существенно снизились, пишет немецкая газета Handelsblatt. Как поясняет издание, главной причиной этого стало выпадение российского бизнеса и уход компании с российского рынка: в последнее время на долю операций с Россией приходилось около половины общего объёма производства Wintershall.


Ослабление цен на сырьевые товары и прекращение работы российского рынка привели к значительному снижению доходов нефтегазовой группы Wintershall Dea в первом квартале, пишет немецкая газета Handelsblatt. Операционный результат за год упал на 14% до €1,14 млрд, о чём компания объявила в среду.

Как отмечает издание, это произошло в основном из-за выпадения российского бизнеса — в январе компания объявила о прекращении своей деятельности в стране. В последнее время именно на бизнес с Россией приходилось около 50% общего объёма производства, подчёркивает немецкая газета. Однако теперь Wintershall Dea, по собственному заявлению компании, начала полностью уходить из России.

На текущий год Wintershall Dea по-прежнему планирует добывать от 325 тыс. до 350 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (boe) в сутки. В 2022 году этот показатель составил 321 тыс. boe без учёта российской части бизнеса и 597 тыс. boe с учётом участия России. В первом квартале добыча составила 318 тыс. boe в день, пишет немецкая газета Handelsblatt.

 


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