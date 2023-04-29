 

Не только блогеры: известную российскую певицу посадили в “Бутырку” за отмывание денег

29.04.2023, 0:50, Новости дня
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Сегодня в России на глазах у миллионов людей происходят уникальные трансформационные явления в экономике. Блогеры, которые смогли подняться с нуля и стали миллионерами – в один миг теряют все и оказываются под уголовным наказанием. В бюджет страны они должны выплатить сотни миллионы рублей, которые пополнят российскую казну в столь непростое время.

Блогера Елену Блиновскую сегодня доставили в суд в Москве, пишет RT. Против нее возбудили аж два уголовных дела – о невыплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере.

Но расстраиваться и стыдиться вчерашним богачам-блогерам не стоит. Ведь так было во всем времена. Высоко взлетишь – больно падать, говорили наши предки.

Как раз на эту тему в онлайн-кинотеатре KION вышли документальные ленты “Бутырка” и “Владимирский Централ”, которые рассказывают в том числе об известных людях, которые отбывали там срок. В разные времена заключенными здесь были политики и артисты — Александр Солженицын, Осип Мандельштам, Варлам Шаламов, Феликс Дзержинский, Лев Троцкий и другие.

Так, знаменитая певица Жанна Агузарова в свое время тоже оказывалась на скамье подсудимых. Полгода она отсидела в “Бутырке” и полтора на исправительных работах. Певицу посадили как раз после того, как полиция решила проверить доходы от ее концертов. Как выяснилось, там все было нечисто. Речь, как и в ситуации с блогерами, шла об отмывании денег.


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