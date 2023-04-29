 

Рупор тоталитарной пропаганды: Закон о лишении приобретенного гражданства РФ

29.04.2023, 0:30, Разное
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Процесс закручивания гаек ожидаемо продолжается.

Путин подписал закон о лишении приобретённого гражданства России за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.

К ним относятся в том числе публичные призывы к действиям против территориальной целостности, публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь госдеятеля и организация вооружённого мятежа.

Полный текст обновленного  закона тут http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202304280013?index=0&rangeSize=1

Источник: Colonel Cassad


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