«Та самая «Новая газета» в PDF. Третий номер

В этом выпуске:🔸жесткий разговор с историком Николаем Митрохиным о современных неонацистах: кто они и как подружились с государствами. 🔸Рассказ о том, кто и как зовет нас на смерть.🔸Психолог Александр Асмолов — о распаде государственности, «фейковом монополизме» и фанатиках на контракте.Как получить газету?

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