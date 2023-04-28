 

«Та самая «Новая газета» в PDF. Третий номер

28.04.2023, 23:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В этом выпуске:🔸жесткий разговор с историком Николаем Митрохиным о современных неонацистах: кто они и как подружились с государствами. 🔸Рассказ о том, кто и как зовет нас на смерть.🔸Психолог Александр Асмолов — о распаде государственности, «фейковом монополизме» и фанатиках на контракте.Как получить газету?
🔹 Стать нашим Соучастником 👉 https://supportnovaya.club/ 🔹Подписаться на нашу рассылку «Конверт» — и получать газету вместе с остальным интересным и полезным контентом 👉 https://novayagazeta.info/subscribeНапечатать ее мы не можем — нас лишили свидетельств о регистрации СМИ. А вы можете!

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10.22 / Как Пугачева и Хаматова: Волочкова назвала свое решение уехать жить в Лондон вынужденным

14.05.21 / Россия, благодаря антироссийским санкциям, завалила Латвию зерном

22.02.23 / Скандалы: Суд стартует в «Тишине»

04.08.20 / Бывший король Испании Хуан Карлос покидает страну из-за финансового скандала

21.09.22 / Мнение: Мяса! Пушкам нужно мясо!

15.05.21 / Палестинец похищал воду из кранов жителей Еврейской АО

16.08.22 / Мнение: Еще 3 смертных приговора для иностранных наемников

23.09.22 / “Ничего не бойтесь”: Володин пообещал поддержать решение жителей Донбасса войти в состав РФ

19.01.23 / Мнение: Две партии

12.01.22 / Охотник поделился секретом, как сделать идеальный шалаш в лесу за 30 минут из пищевой пленки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика