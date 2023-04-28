Неухоженные руки привлекут больше внимания, чем губы без помады: как подобрать цвет лака для ногтей женщине за 70

С возрастом меняется кожа не только на лице, но и на руках. На руках, пожалуй, в первую очередь. На состояние кожи влияет окружающая среда, погодные условия, бытовая химия, отсутствие в рационе нужных витаминов и минералов. Ухаживать за руками нужно в любом возрасте, даже если вам исполнилось 70. А вот правильно подобрать цвет лака – вопрос, требующий более глубокого исследования.

Лучшие цвета для пожилых

Уход за руками дополняет цвет маникюра. Прежде всего стоит рассматривать классические цвета: красный, пастельный розовый, бежевый. Почему? Потому что, например, яркий красный создает классическую красоту, которая контрастирует, визуально исправляет и компенсирует недостатки, появляющиеся с возрастом. С помощью красивого маникюра даже самая неухоженная рука превращается в изящную женскую руку.

Подходящими могут оказаться и более прохладные цвета вроде темно-зеленого, фиолетового, черного. Но тут, конечно, общее впечатление больше зависит от наряда и макияжа. Чтобы привлекать меньше внимания к рукам с темным маникюром, выбирайте одежду в тон.

Если обозначенные цвета вам не нравятся, остановитесь на прозрачном лаке. Но помните, что прозрачный лак не помогает создать образ леди.

Неподходящие цвета

Есть и цвета лака, которые женщинам 70+ вообще не подходят. Воздержитесь от всех оттенков оранжевого, желтого и персикового, потому что кожа рук имеет свойство менять цвет и эти оттенки только подчеркнут недостатки: морщины, пигментные пятна, абрис вен.

Необходимость педикюра

Еще одна необходимость – педикюр. О ногах нужно заботиться не реже, чем о руках. Даже в пожилом возрасте, когда разум и тело это еще позволяют. Ухаживая за собой, мы прославляем жизнь, благодарим ее за то, что уберегла нас от физических и психических травм. Женщине жизненно необходимо красивой в любом возрасте, если она нарядная снаружи, то нарядна и внутри, у нее хорошее настроение, которое передается окружающим.

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Лак для ногтей – самое простое и дешевое средство, позволяющее “навести красоту”. Его может позволить себе каждая женщина. Но есть один нюанс: женщинам в возрасте 70+ рекомендуется носить исключительно короткие ногти. Длинные выглядят в том возрасте довольно вульгарно, да и непрактично это.

Чему отдать предпочтение

Возможно, у некоторых возникнет вопрос: чему же все-таки отдать предпочтение – маникюру или лицу? Что важнее?

Большинство женщин не используют большое количество декоративной косметики, а к семидесяти годам и вовсе перестают ее покупать. Если вы не подчеркиваете губы и глаза, то просто обязаны иметь красивые руки, чтобы выглядеть ухоженно. Конечно, никто не говорит, что лицо и волосы не требуют ухода, им также важно уделять внимание: стрижка, отсутствие отросших корней, чистая, увлажненная кожа.

Чтобы лицо выглядело привлекательно, ему достаточно умывания. Маникюр для рук играет практически ту же роль. Если в 70 лет вы по-прежнему обожаете яркие цвета, то отдавайте предпочтение, скажем, красному маникюру, а не красной помаде.

Ухоженные руки важны в любом возрасте, но в преклонном это еще и показатель вашего социального статуса.