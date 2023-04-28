Мнение: Как я работал на Путина

Продолжение моего ЖЖ-сериала. Начало см. здесь. (Предыдущая глава – «Разрыв коммуникаций»)

Глава 6. Без вины виноватый

Оставалось придумать, что тут вообще можно сделать. Как побеждать, имея лишь 40% сторонников? «Классический» выход вроде бы очевиден: надо постараться путем переубеждения и доходчивой агитации склонить хотя бы часть из 60% «противников» на свою сторону.

Однако с этим и была главная сложность. Какие аргументы надо предъявить людям, которые НЕ ХОТЯТ голосовать за Путина, чтобы их переубедить? Добро бы Путин был некий неизвестный, что называется, свежий кандидат; тогда, понятно, надо лишь правильно, как говорят пиарщики, «попасть в ожидания» аудитории, рассказать людям то, что они сами хотят услышать – и дело в шляпе!

Но Путин – кандидат отнюдь не «свежий». Более того – он безусловный и, скорее всего, абсолютный лидер в стране по узнаваемости. Едва ли в стране найдется хотя бы процент тех, кто вообще не знает кто это такой. И он уже 12 лет у власти, причем за это время он уже побывал на пике популярности. Это означает, что из этих 60% «противников» значительная часть – люди, которые в нем успели РАЗОЧАРОВАТЬСЯ. Как их обратно очаровывать?

Рассказывать о каких-то новых, «прорывных» идеях? Завлекать обещаниями каких-то невиданных прежде льгот и послаблений? Клясться, что он искоренит всю коррупцию и всех притеснителей народа русского и прочего? Ясно, что все подобного рода посулы и обещания встретят у скептически настроенной аудитории каверзный и в то же время убийственный вопрос: если всё, что ты тут обещаешь, действительно реализуемо – то почему ж ты, гад, за предыдущие 12 лет этого не сделал?! А если тебе что-то там «помешало» это сделать – где гарантии, что оно не помешает тебе и на новом сроке?!

В общем, нетривиальная задача. Выборы в декабре показали, что примерно 60% аудитории негативно оценило итоги 12-летнего правления; как убедить избирателей моего маленького городка вновь проголосовать за ту же самую силу?

В принципе, что-то похожее мне уже приходилось делать, правда, на муниципальном уровне в таком же маленьком городе. Там перед очередными местными выборами в городской совет сложилась ситуация, когда за непопулярную команду тогдашнего городского головы готовы были проголосовать от силы 40% горожан, а за сплоченную команду городской оппозиции – те же 60% «недовольных». Оппозиция в городе была поддержана самой популярной городской газетой и состояла из местных предпринимателей, посчитавших себя «обиженными» при распределении городских подрядов и уже потиравших руки в предвкушении сокрушительного реванша.

Тогда я тоже быстро убедился, что ни доводами, ни самой назойливой агитацией переманить хотя бы часть городских «недовольных» на сторону мэра и его команды не удастся. 24 одномандатных округа, в каждом у оппозиционных кандидатов, которые к тому ж сплотились в неформальное общественное движение «Любимый город», как минимум 60% поддержки. Лидеры «оппозиционеров» рассчитывали получить чуть ли не 100% мест в горсовете и уже не таясь делили «портфели» в поствыборной мэрии.

Выход, однако, был найден, и довольно простой. Я предложил создать – чем быстрее, тем лучше – еще одно городское протестное движение. И пусть оно тоже идет на выборы! Не менее неформальное, чем «Любимый город», и тоже резко настроенное против засевших в мэрии чиновников. Примерно за два месяца до выборов оно было спешно создано. А для того, чтобы оно как-то отличалось от «Любимого», настоял на том, чтобы его кандидатами стали не предприниматели, а «бюджетники» – лучше всего врачи и учителя.

Я рассчитывал, что более «правильный» – с точки зрения рядового жителя города – более, так сказать, классово близкий состав кандидатов в депутаты как-то компенсирует некоторую скороспелость нового «оппозиционного блока». Да, оппозиционеры оппозиционируют посредством «Любимого города» уже два года, прожужжали горожанам уже все уши – но зато в только что созданном «Родном Энске» (я его так назвал, чтобы долго не думать) сплошь свои же люди – врачи и учителя! Как ни странно, расчет оправдался.

Результатом тех выборов практически по всем избирательным округам была удивительно похожая картина: кандидаты что от старого, что от нового оппозиционных блоков получили примерно по 30% голосов (я был рад, что в большинстве случаев «мои» учителя все ж побольше, чем оппозиционные предприниматели); а 40% «своих» голосов от городских «лоялистов» получили кандидаты от «партии мэра», то есть на тот момент – от «Единой России». Таким образом, вместо ожидавшегося разгрома (100% у оппозиции – 0% у «партии власти») получился тоже разгром, но с обратным знаком: 85% мест в горсобрании у ЕР – и всего лишь 1 (один!) мандат у кандидата от оппозиции.

Меня, тогда, кстати, изрядно удивила какая-то даже детская наивность «оппозиции» в том городе. Они, похоже, чуть ли не до самого финала даже не понимали, что вообще происходит. Они почему-то были убеждены, что 60% по всем опросам недовольных нынешней городской властью – это «железная» гарантия того, что они-то точно будут поддержаны большинством населения и въедут в местный «Белый дом» на белом коне. Даже заказали лучший ресторан в соседнем областном центре на ночь после выборов – чтобы сразу же всем составом «победителей» отпраздновать «взятие города» вместе с семьями, друзьями и партнерами. Увы, в заказанный ресторан никто не пришел – 1 место из 24 стало для всех страшным шоком.

(Отвлекаясь на день сегодняшний, замечу, что та «местечковая» оппозиция повела себя примерно так же наивно и беспечно, как и нынешняя всероссийская оппозиция; почему-то из факта, что власть утратила поддержку большинства, они так же сделали вывод, что теперь-то власть просто обязана свалиться им сама прямо в руки. Все-таки дележ шкуры неубитого медведя – поистине всероссийская народная забава!)

Что произошло на тех «маленьких» выборах? Элементарная вещь, если смотреть сугубо утилитарно: «протестный электорат» поделился примерно поровну между «старой», давно обиженной на власть группой предпринимателей – и «новой оппозицией», созданной самой же властью для чисто технических целей. 60% пополам, а 40% конформистов поддержали, как получилось, победителей – благодаря, в частности, идиотскому правилу российских выборов, предписывающим проводить выборы депутатов на всех уровнях в один тур.

Глупо? Обман? Я, однако, думаю, что истинная причина разгрома глубже. Я ведь, создавая тот дикий «Родной Энск» из оказавшихся под рукой бюджетников, воспользовался тогда отнюдь не только несовершенством российского законодательства (типа выборов в один тур). Важнее было то, что обе «оппозиции» оказались на деле НЕРАЗЛИЧИМЫ для избирателя! А почему? Да потому что «первая» оппозиция слишком уж положилась на «протестную» риторику: они всерьез полагали, что лозунгов типа «Долой коррупционеров из власти!» и «Мы не будем воровать!» (их реальные девизы) будет достаточно для получения мандатов.

Беда всех «чистых протестников» в том, что сама по себе «протестная» агитация безлика и внутренне пуста. Лозунг «Долой!» для недовольного человека хорошо звучит из любых уст – что мы тогда с успехом и продемонстрировали.

Если ж говорить еще проще: те оппозиционеры на самом деле рвались во власть, чтобы самолично «попилить бюджет» вместо прежней, как они считали, проворовавшейся команды. Никакой другой, более привлекательной для избирателя Идеи они за душой не имели – и потому избиратель их в бюллетене и не узнал. Всё логично.

Впрочем, это я отвлекся. Вернемся к Путину и нашему маленькому городку.

То, что я описал выше, можно назвать операцией по «вертикальному делению» оппозиционного электората. 60% «недовольных» аккуратно разрезали на несколько «ломтиков» – и пожалуйста, наши 40% победили. Однако очевидно, что в случае с Путиным такая операция невозможна. Путин-то един и неделим! Сколь мелко ни нарезай 60% «недовольных» между разными кандидатами – за Путина все равно не будет большинства!

Я нашел выход, предложив своему заказчику произвести на этот раз «деление вдоль». Вот как я объяснял ситуацию своему несчастному мэру:

– Итак, перед нами глыба – 60% жителей города, которые идти на выборы хотят, но голосовать при этом за Путина не собираются. Очевидно, что завлечь реальный кусок этой массы какими-либо логическими доводами на сторону Пути-Пута у нас не выйдет. Просто потому, что таких логических доводов нет. В природе не существует. Если человек 12 лет отцарствовал, а ситуация в итоге аховая – то предложить от его имени чего-либо, что нельзя в момент подвергнуть уничтожающей критике, нельзя В ПРИНЦИПЕ. Можете попытаться, но я сильно сомневаюсь в успехе. Значит, нам эту глыбу надо расколоть. Как? Выход тут один, и предупреждаю – Вам он определенно покажется неприятным.

Мэр ощутимо напрягся.

– Наш единственный шанс, как я его вижу – в том, что народ у нас, при всей его народной мудрости, удивительно дремуч и девственен в вопросах государственного устройства собственного же государства. Скажем, что такое нынешнее «недовольство Путиным»? Это недовольство ВСЕМ, всей вообще властью в стране. Люди ведь не различают – депутаты местные, депутаты думские, мэры, сити, прости господи, менеджеры. 80% населения понятия не имеет, чем отличается депутат от министра и кто из них кому подчиняется. Большинство из этих 60% недовольных искренне ненавидит и своих депутатов, и своих судей, и ментов, и прокуроров, и – в особенности – своего губернатора, считая их всех (не без оснований) жуликами и ворами… Что, разве не так?

Мэр крякнул, но промолчал.

– И вот ПОЭТОМУ они не хотят голосовать и за Путина, как за олицетворение всей этой ненавистной «вертикали власти»! – продолжил я. – Нам надо воспользоваться этим настроем. А именно – провести черту между местной властью, областной властью – и солнцеликим Путиным, который находится НАД и ВНЕ всей этой клоаки, и, более того, который только один и может защитить простого человека от всего этого беспредела!

Мэр смотрел на меня совершенно обалдело, как бы даже не понимая, где он и что вообще происходит. Я же разошелся.

– Да, только так! Иного выхода нет. Вы все – я обвел рукою мэрский кабинет, имея в виду все здание горадминистрации, – воры, бездельники и негодяи, и только СТРАХ ПЕРЕД ПУТИНЫМ заставляет вас всех еще кое-как исполнять свои обязанности и приносить пользу людям. Хотя вы и понимаете – возмездие не за горами! Люди должны читать на ваших лицах, видеть этот как бы предсмертный пот от ощущения близкой расплаты… Такое избирателю понравится, я гарантирую.

Мэр протестующее замахал руками.

– Понимаю, все понимаю, – сокрушенно покачал я головой. – Вы-то надеялись, что станете тут «в рамках кампании» непрерывно отчитываться об успехах в духе «Единой России»? Увы! Сейчас нет более верного способа взбесить аудиторию, чем начать говорить «об успехах». Только каяться! Только брать вину на себя! Запомните: Вы раньше все делали плохо, довели свой город до ручки, людей до нищеты, здравоохранение с образованием до краха – и только страх перед Внезапно Проснувшимся Путиным заставляет Вас нынче непрерывно заботиться о народе! Путин Грядет! – вот непроизносимый вслух, но реальный лозунг нашей будущей кампании!

– Но… – подал голос совершенно выпавший в осадок мэр.

– Хорошо, хорошо, – сказал я примирительно. – Я понял. Постараемся как можно больше «косяков» свалить на губернатора. По нему давно виселица плачет…

Лицо мэра последовательно исказили гримасы сначала ярости, а потом – боли…

– Но Вы сами же видите, – вздохнул я, – всё свалить не удастся. Крепко сидит, гад! Не дастся. Хотя его сдать – был бы для нас самый безболезненный выход.

И – вдруг разъярившись, так как я дьявольски не люблю делать больно своему клиенту:

– Нет, а чего Вы хотели-то?! То, что Путин вообще втравил Вас в эту свою кампанию – это ПОДСТАВА, самая натуральная! И если мы хотим все ж дать этому мерзавцу как минимум 60% – да, блин, нам придется, черт возьми, повышать его рейтинг за счет своего собственного! Классическая «игра с нулевой суммой», мать ее! «Местная власть – сволочи, областная власть – христопродавцы, а один Путин – надёжа и заступник, который всем ДАСТ УКОРОТ».

И уже успокаиваясь:

– Если мы к моменту выборов внушим эту формулу избирателю – мы поделим протестный электорат «вдоль». Власть они будут ненавидеть так же, как и сейчас, а в солнцеликом Путине увидят не власть, а Полубога.

И добавил злорадно:

– Будь мой клиент – Путин, я бы его предостерег от такого поворота. Полубогов, которые не оправдывают авансов, обычно потом больно бьют. А оправдать сие почетное звание мало кому удавалось… Однако клиент у меня – Вы. Так что приступим!

Мэр вымученно улыбнулся, давая добро. Его нутро настоящего политика активно сопротивлялось необходимости каяться и просить прощения за беды, к которым лично он имел самое минимальное отношение…

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.