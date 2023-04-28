 

Экс-минобороны Польши – судьба украинского конфликта в руках США, а не Киева

28.04.2023, 22:10, Новости дня
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Исход украинского конфликта, а особенно возможный успех Киева в нём, напрямую зависит от решений Вашингтона, а не силы воли и героизма самих украинцев, уверен экс-министр национальной обороны Польши Ян Парис. В беседе с Polskie Radio он признал, что без существенного количества современного оружия Украина не будет в состоянии вернуть утраченные территории.


АР

Бывший министр национальной обороны Польши Ян Парис считает, что военная помощь США в адрес Украины, особенно в плане передовых технологий012, имеет на настоящий момент решающее значение.  

В интервью Polskie Radio он объяснил, что на плечах США лежит не только украинский конфликт. 
У Америки есть интересы по всему миру, в том числе на Тихом океане, поэтому она не в состоянии сосредоточить все свои силы на европейском театре военных действий. 

«Если мы примем, что героизм Украины — это постоянный фактор, так как он имеет место уже более года, то судьба войны на Украине зависит от решения, которое будет принято в Вашингтоне и которое будет касаться того, сколько современного оружия и как быстро будет передано Украине», — напомнил он.

В беседе замминистра объяснил, что для прорыва линии обороны необходимо обладать значительным преимуществом. Одной доброй воли и героизма украинцев явно не будет достаточно, поэтому судьба конфликта будет напрямую зависеть от решений американцев.
«Украина в состоянии победить Россию на своей территории, если она добьётся технологического преимущества. Она должна получить большое количество современного оружия, в противном случае она не вернёт утраченных территорий», — признал он. 

Ян Парис также обратил внимание на необходимость создания в Польше сильной армии. Он уверен, что добиться большой численности можно будет за счёт всеобщей воинской повинности. Также, по его словам, можно последовать примеру Швейцарии и ввести систему циклической военной подготовки. «Нам следует убедить людей в том, что наша частная жизнь зависит от судьбы государства, что мы не можем полностью отделить друг от друга эти два вопроса, что мы не можем быть счастливы, если государство слабое, в плачевном состоянии и не готово к возможной агрессии», — предупредил экс-министр. 

По его оценкам, в случае если украинский конфликт продлится дольше, осознание необходимости всеобщей военной подготовки в Польше будет расти. Однако, если дело скорее дойдёт до заключения соглашения между Россией и Украиной, то желание предпринимать военные усилия среди польских граждан неминуемо ослабнет. 


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