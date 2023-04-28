Рупор тоталитарной пропаганды: Автомат в три хода



Автомат в три хода

Каспаров со значком куколда у Дудя. Тут мне интересно. В 2006-2007 годах стоял с Каспаровым (и его 4 телохранителями) среди протестующих на Маршах Несогласных. Фейково состоял в ОГФ (как и большая часть отделения партии), но на "праймериз оппозиции" голосовал против него, как и весь Северо-Запад.

Интервью часа на три. Первые 45 минут Каспаров просто нон-стопом ноет.

– Илон Маск в твитере затроллел Каспарова, назвав его идиотом. Каспаров бомбит 15 минут;

– Каспаров проиграл компу. Каспаров бомбит 10 минут. Не был задан вопрос про рекламу (https://youtu.be/pldGc0Cpf84) пепси-колы, где автомат по продаже колы пиздит Каспарова. Что знаково, потому как он толкает примерно такую же речь, как в рекламе;

– Каспаров получил 5 суток, после чего ВЕРНУЛСЯ С ТЮРЬМЫ (дословная цитата) и всё понял про людей. Из-за задержания (для рядового нацбола тех лет было нормой раз 20-30 за пару лет так кататься) Каспаров решил завязать с политикой в РФ и свалить в США;

– Вопрос про Карпова, и как СССР в лице Карпова обижал Каспарова. Каспаров бомбит 15 минут, ругая СССР и каждого отдельного человека в нём;

– Вопрос: Лимонов сказал, что вы – хуй и трус. Гарри Кимович, что вы думаете? Ответ: пространная чушь про честные выборы. С этого момента интервью переходит на новый уровень бессмысленности;

– Вопрос: А Ежи Навальный? Ответ: Навальный – хуй. Дудь: бомбит минут 30;

– Реклама трупа Немцова. Аргумент великолепный, буквально: "вы же видели много фильмов про мафию, поэтому понятно, что Путин заказал Немцова". Происходит мессиизация Немцова. Я прекрасно помню покойного на Стратегии-31 в Питере. К Гостинке приехали машины, вышел Немцов в окружении телохранителей и оператора. Немцов показывает, где его снимать. Подходит. Буквально минут 5 типа стоит перед толпой (человек 100-150 было) и уезжает. Через день в Сенате США Гарри Каспаров с указкой объясняет, что Боря Немцов возглавил протест в Петербурге и бесстрашно идёт во главе протестующих. Инфоцыганство как оно есть, но СШАшечку развёл;

– Оправдание Каспаровым военных преступлений США: вначале вообще игнорируя, потом на стадии "Это другое", и под конец выдав "ну, ошибки" – смерти миллионов людей в Ираке, Афганистане, Ливии. Дудь ест говна, само-собой, и не дожимает "гуманиста";

– Чем Каспаров зарабатывает? Инфоцыганством. Вот, прямым текстом отвечает: продавал "книги и лекции на общие темы";

– Раз 50 за интервью Каспаров ругает Путина, ругает РФ, ругает СССР, ругает "проклятую империю". Тем временем, в 2005-м, Каспаров на одном из телешоу с гордостью орёт (https://www.youtube.com/watch?v=FaZGoa8k3XI), что он – гражданин Империи;

– Вопрос: А Ежи Яшин? Ответ: Яшин – хуй. Дудь: бомбит минут 15;

– Хороший был вопрос, почему Каспаров отмазывает только денежных "хороших русских", да и что это за хуйня – "хороший русский"? Каспаров минут 10 объясняет, что "помогает кому может", ну а то, что это оказываются состоятельные люди – ну как-то так получилось. Дудь не дожимает;

Если кто забыл, до того, как стать инфоцыганом и куколдом, Каспаров был шахматистом, весь блок про шахматы я бы обозначил одной сказанной Каспаровым фразой (https://youtu.be/q9c3k9C648M?t=10029):

– Если карта пошла, я могу обыграть почти кого угодно!

В итоге Каспаров резюмирует, что у него всё хорошо, что принципам он не изменял и вообще, он "женился на Даше", и жизнь хороша. Прекрасно иллюстрирует человека, которому дали возможность выступить от всей оппозиции в 2006-2007 годах.

Каспаров не зарегистрировал себя кандидатом в президенты, потому что "не играет в партиях, где жульчают, и он гарантированно проиграет". Но Каспаров решил это просто капитализировать в инфоцыганство и продавать в США своё формальное и быстро испарившееся звание "лидера объединённой оппозиции". Поэтому и злится на сидящего в тюрячеве Навального, потому что отжал Алёша у Гарри корону из Бургер-Кинга.

Наглядный пример того, как богатый человек с мышлением "лишь бы мама не болела, лишь бы солнышко светило" проёбывает в публичной политике всё, что можно, и натурально уничтожает дело своих союзников. Можно лишь надеяться, что в ту же яму, куда Гарри Кимович завёл российскую либеральную оппозицию в 2000-х, он заведёт и МБХ.

(с) Неравнодушный шахматист

https://t.me/adirect/15855 – цинк

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