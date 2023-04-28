Ископаемые секреты и нефтяное безмолвие

Данные о добыче нефти и газа, объемах продаж и ценах засекречены. Объясняем почему.

Документ под названием «Динамика промышленного производства в марте 2023 года», опубликованный Росстатом, интересен не столько тем, что в нем есть, а тем, чего в нем нет. А нет там данных об отрасли, которая составляет почти пятую часть ВВП РФ.

Свой отчет о динамике промышленного производства статистическое ведомство начинает хорошо и просто — с примечания:

«внесены изменения в состав публикуемой информации — публикация информации о добыче нефти и производстве нефтяного сырья временно приостановлена по решению Правительства Российской Федерации».

Прочие сырьевые отрасли — добыча газа, угля, металлов и «прочих полезных ископаемых» — в статистике остались.

Дальше, в принципе, можно было бы и не читать, потому что «добыча нефти и природного газа» составляет свыше 80% в структуре добычи полезных ископаемых в стоимостном выражении. Поэтому без данных о нефти анализ добывающего производства лишен какого-либо содержания.

Больше того, добыча полезных ископаемых обеспечивает примерно половину от промышленного производства РФ (добыча + обработка), поэтому и широкий показатель промышленного производства без важнейшей компоненты — нефти и газа — также лишен смысла для анализа.

Ранее Минэкономразвития РФ засекретило все оценки по нефти, включенные в обновленный макропрогноз на текущий год.

Доступ был закрыт к данным о том, сколько, по мнению правительства, нефть будет стоить, а также в каких объемах она будет производиться и экспортироваться.

Последняя доступная официальная статистика по нефти — за январь–февраль — показала снижение добычи на 0,2% в годовом выражении, до 88,1 млн тонн. В прошлом году, согласно Росстату, добыча увеличилась на 2,1% и составила 534 млн тонн, включая газовый конденсат.

Не имея новых данных по добыче нефти и, соответственно, сведений по ее динамике, ни один аналитик не может сделать осознанный макропрогноз. На всякий случай, напомним, что доля нефтегазового сектора в российском ВВП в 2022 году составляла 18,1% , и половина экспортных доходов обеспечивается нефтегазом.

Соответственно, скажет экономист, отсутствие официальной информации о том, что происходит в отрасли, формирующей без малого пятую часть ВВП, будет означать снижение качества принимаемых экономических решений как в частном секторе, так и в государственном.

Но решение правительства отказаться от публикации данных по важнейшему сектору экономики может иметь вполне рациональную природу.

В правительстве не могут не понимать, что закрытие данных как по макроэкономической, так и по корпоративной статистике продуцирует манипулятивную составляющую.

Поскольку невозможно произвести аудит и проверить контрольную сумму, то к статистике снижается доверие, а значит, публиковать можно все, что угодно, но это не будет иметь содержательной основы.

Ну и что, — может сказать министр, — речь идет именно о выводе такой информации из открытого доступа: кому «положено» — тот будет знать все, что ему нужно, а кому «не положено» — лучше не знать.

Кроме того, Минэкономразвития может сказать, что Росстат в этой ситуации вообще не при чем — еще 12 апреля Центральное диспетчерское управление ТЭК перестало предоставлять статистику по добыче и экспорту нефти.

ЦДУ традиционно публикует информацию о работе российского ТЭКа второго числа месяца, следующего за отчетным. Однако 2 апреля ЦДУ не раскрыл ежемесячную статистику, сначала объяснив это техническими причинами, а потом распространил уведомление, согласно которому, с 8 апреля прекращено предоставление следующих данных: динамика добычи нефтяного сырья помесячно с нарастающим итогом в разрезе добывающих компаний, информация о добыче нефтяного сырья по производителям, о поставках нефтяного сырья на внутренний рынок, об экспорте нефтяного сырья в дальнее зарубежье, экспорт нефтяного сырья в дальнее и ближнее зарубежье (минуя систему «Транснефти»), отгрузка автомобильного бензина с НПЗ и ГПЗ РФ на внутренний рынок и экспорт за месяц.

«Принимая во внимание правительственные меры по повышению устойчивости российской экономики, ЦДУ ТЭК — филиал РЭА Минэнерго РФ — ограничивает распространение информации, которая может быть использована в качестве дополнительного давления на российский рынок и его участников», —

заявили в РЭА, филиалом которого является ЦДУ ТЭК.

О какой устойчивости экономики в данном случае может идти речь?

В начале года правительство РФ анонсировало снижение добычи, обещая не продавать сырье и продукты его переработки странам, присоединившимся к «потолку цен». Власти объявили о снижении производства нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, и мартовские данные Росстата должны были показать снижение добычи. Но объемы экспорта РФ нефти не изменились: из морских портов танкеры исправно вывозили 3–3,5 млн баррелей в день. Поскольку официально признавать, что повлиять на уровень нефтяных цен не удалось, добыча не снижена, и нефть по-прежнему главный источник валюты, властям не хочется, то закрытие статистики — вполне ожидаемое решение.

Дмитрий Прокофьев

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