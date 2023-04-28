“Живу сегодня короткими перебежками”: Валерия о справедливости, музыке будущего и отношениях с детьми

Певице Валерии 17 апреля исполнилось 55 лет. Конечно, удивительно, ведь внешне Валерия остается той милой молодой женщиной, которую мы впервые увидели на экранах в девяностых. Сегодня имя Валерии ассоциируется с качественной музыкой, здоровым образом жизни, позитивом. Хотя были в ее жизни, конечно, и темные времена.

О семье

Семья у артистки очень большая. У нее трое детей, есть внучка. Старшую дочь зовут Анна (Шена), она решила пойти по стопам мамы и стать артисткой. Поступила в Щукинское училище, окончила его с отличием. Что интересно, от помощи влиятельных в мире шоу-бизнеса родителей сразу отказалась, хотелось все делать самостоятельно, идти по своему, уникальному пути, нарабатывать собственную, пусть маленькую, музыкальную аудиторию. И у нее неплохо получается.

Средний сын, Артемий, живет и работает за границей. Он также в свое время получил основательное музыкальное образование и нашел себя в этой индустрии. Сегодня он даже маме помогает делать клипы и тизеры к различным работам, а она только успевает удивляться: как это увидел?

Младший сын, Арсений, тоже получил музыкальное образование, ему прочили уникальную карьеру музыканта с его невероятной способностью усваивать новый, сложнейший материал. В двенадцать лет Арсений столкнулся с несправедливостью в мире музыки, и что-то, как говорит Валерия, в нем надломилось. Он потерял интерес к публичным выступлениям. Сегодня молодой человек занимается бизнесом и вместе с супругой растит дочку Селин, в которой все члены семьи души не чают.

Знакомство с Иосифом Пригожиным

Нынешний супруг Валерии Иосиф Пригожин пришел в семью, когда дети были мал мала меньше: Анне было девять, Артемию – восемь, а Арсению – четыре.

“А что это за лысый дядька?” – был первый детский вопрос. Конечно, мужчина не обиделся, наоборот, говорит Валерия, он буквально за несколько часов нашел общий язык с малышами, и уже через несколько дней они стали полностью доверять ему. Зашел на это опасное поле Иосиф через детские, компьютерные в том числе, игры, которыми сам увлекается по сей день. Это ребят, конечно, очень впачталило. По словам Валерии, Иосиф обладает какой-то магнетической силой, которая уникальным образом влияет на детей, причем не только на своих, но и на чужих.

Был случай, когда в одном самолете помимо певицы и ее супруга оказалась большая шумная семья с маленьким ребенком, который все время плакал, и никто не мог его успокоить. Иосиф сказал: “Дайте мне”. И уже через пять минут малыш спал крепким сном. Чудеса, да и только. Валерия говорит, что супругу удалось найти общий язык с ее детьми потому, что он с самого начала жил их интересами, с ним детям всегда было весело.

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О воспитании детей

Трое детей – это, безусловно, счастье, но и огромная ответственность. Средний сын, Артемий, уехал из отчего дома в довольно раннем возрасте. Валерия говорит, его надо было куда-то отправить, потому что он стал совсем неуправляемым: не хотел учиться, с поведением были проблемы. Мама отправила его в школу в Швейцарии. Сегодня Артемий – успешный, самостоятельный, рассудительный, спокойный молодой человек. На вопрос Валерии о том, почему он в детстве был таким неуправляемым, Артемий только пожимает плечами: “Не помню”. Наверное, в своих рамках ему было просто скучно. Да еще проблем добавляли педагоги. Если Артемий не делал домашнее задание, его начинали травить, якобы сыну Валерии все можно. Конечно, у ребенка возникала ответная реакция – назло.

И Валерия приняла решение отправить ребенка, что называется, в самостоятельное плавание. Это помогло. Тот случай, когда полная свобода действий превратила свободолюбивого подростка в ответственного молодого человека. Кстати, к Москве Артемий так и не прикипел. Живет и работает за границей, применяя знания трех высших учебных заведений, и считает ту обстановку своим домом.

Счастливая бабушка

У певицы есть маленькая внучка Селин. В малышке, конечно, души не чает вся семья. Валерия даже в шутку просит детей оставить ей внучку на воспитание, ведь она вырастила троих, опыта у нее много и она сможет из малышки воспитать замечательного человека. Дети, конечно, улыбаются, но отказываются. Селин выбрала очень необычное время для рождения – 1 января 2020 года. Новый год семья Валерии отмечала в тот год в Дубае, и после боя курантов и речи президента в семье случилось радостное событие. Валерия признается: была очень дотошной, все время на телефоне, контролировала процесс. Да так тщательно, что через пару часов сын, отец малышки, находясь в роддоме, перестал брать трубку.

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На вопрос о том, называет ли ее маленькая Селин, которой, кстати, сейчас два года, бабушкой, Валерия отвечает: “Когда как”. В основном это зависит от того, как ее называют в данный момент окружающие, в основном это Валерия, Лера, и малышка начинает повторять это имя. Валерия не имеет ничего против, все это утрясется со временем.

Советы и рекомендации

Со стороны кажется, что старшие родственники всегда знают лучше и просто обязаны давать те самые “правильные” советы. Валерия вообще не имеет привычки давать советы, а уж родным и близким тем более. Если ее спросят, она своим мнением поделится. Кроме того, родители маленькой Селин – очень мудрые и ответственные, несмотря на молодость. Невестка, говорит Валерия, знает и умеет все, потому что вырастила младших сестер. И помощь няни, которая часто давала неуместные советы, ей не требовалась. Молодые родители обходятся практически своими силами, да им это и в радость. Сама Валерия тоже не является той самой бабушкой, которая обожает угощать внуков чем-нибудь вкусненьким. Вся страна знает о приверженности певицы здоровому образу жизни и спорту. Артистка говорит, что никогда не будет прикармливать ребенка чем-нибудь вкусненьким, чтобы установить четкие ассоциации подобного общения с бабушкой. Если Селин привозят к певице, она четко соблюдает рекомендации мамы, кормит, например, только указанными продуктами.

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Детские игры

Валерия просто обожает играть с малышкой в различные игры. У них в семье даже есть насколько любимых, например качание на качелях или игра в полицейского, который останавливает “нарушительницу” на дороге.

Что касается мультфильмов, то в семье к ним очень осторожно отношение, родители Селин, например, вообще не включают ребенку мультики, заменяя их двухлетнему ребенку развивающими играми. Иногда Валерия спрашивает разрешение показать какой-нибудь мультфильм, то чисто из собственных детских воспоминаний. Например, ей самой в таком возрасте нравился мультфильм “Король Лев”.

О будущем музыки

Конечно, семья – это главное, но невозможно пройти мимо еще одной любви исполнительницы – музыки. Сейчас, говорит, певица, загадывать о том, какой будет российская музыкальная индустрия через 5-10 лет, нет смысла, ведь все меняется очень стремительно. Сейчас важно сохранить то, что есть, выстоять под внешним гнетом, стать тем, кто остался, единым кулаком. Вот как оценивает текущее состояние Валерия:

Я живу короткими перебежками.

Отсутствие стабильности еще со времен локдауна вносит свои коррективы, поэтому важно радоваться каждому дню и делать все возможное, чтобы быть счастливым здесь и сейчас.

О будущем России

Валерия говорит: из ее близкого окружения в релоканта не превратился никто. Все остались в своей текущей жизни, решают проблемы по мере их поступления. Сейчас важно добиться справедливости для нашей страны на всех уровнях, делать все возможное на своем месте ради всеобщего блага и уважения. Мы стремимся к миру, поэтому важно сохранять позитивный настрой, взаимоуважение, быть добрее.