Горит Курган

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28.04.2023, 20:45, Разное
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Из-за небывалых пожаров в пригороде областной столицы эвакуируют целые поселки.

В четверг, 27 апреля, в курганском микрорайоне «Керамзитный» вспыхнула сухая трава. В регионе стоит небывалая жара — температура поднимается до 27 градусов — плюс сильный ветер. Огонь распространился молниеносно и на огромную площадь. Он практически полностью отрезал от Кургана пригородные поселки Логовушка, Лукино и Утяк.

Из-за чрезвычайной опасности подъезды к поселкам были перекрыты, туда подогнали автобусы для эвакуации жителей в пункты временного размещения.

Около семи часов вечера губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что огонь перекинулся на кроны деревьев и пошел верховым пожаром.

Для тушения возгорания была подключена пожарная авиация, однако пока на тушение огня влияния это не оказало. На помощь курганским пожарным начали прибывать бригады из Тюменской и Челябинской областей.

Также к вечеру стало известно, что огонь зашел на территорию завода «Курганстальмост».

Уже официально объявлено, что только в поселке Логовушка сгорело 76 жилых домов. Автомобильные дороги в районе бедствия перекрыты, движение поездов на Курганском участке Транссиба остановлено.

В разговоре с журналистом сотрудники МЧС, задействованные в ликвидации пожара на станции Утяк, рассказали, что ситуация с тушением огня осложняется, помимо жары, нехваткой напора в пожарных гидрантах — из-за изношенных коммуникаций отключение жилых домов от центрального водоснабжения также не помогло.

Никита Телиженко

Источник: Новая газета


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