 

Мнение: Казус Блиновской

28.04.2023, 20:36, Разное
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Знать не знал, кто такая Елена Блиновская. Пока ее не задержали и не отправили под домашний арест. Теперь знаю, что это талантливая блогерша, которая смогла воспользоваться возможностями интернета и очень успешно монетизировала свои соцсети. Но девушку задержали и отправили под домашний арест. Пока до 26 июня.

По версии СКР, блогерша «использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не платила с 2019 по 2021 годы налог на добавленную стоимость, а также налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей».

По поводку заработков Блиновской у меня нет вопросов. Молодец девушка, что смогла убедить огромное количество лохов расстаться со своими деньгами.

Но я недоумеваю по поводу «дробления» бизнеса. Разве это запрещено? Разве есть закон по которому одно физическое лицо имеет право регистрировать только одно юрлицо? Почему силовики не интересуются физлицами,  на которых зарегистрированы десятки, а то и сотни ООО, АО, ЗАО и прочих предприятий?

На снимке: Елена Блиновская, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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