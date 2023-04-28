 

Невролог Шубин объясняет, как стресс может привести к хронической боли и депрессии

28.04.2023, 20:20, Разное
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Дмитрий Шубин, нейробиолог и эксперт по стрессу, пояснил об опасностях, которые может вызвать постоянное напряжение.

Стресс может быть полезен для организма. Он учит его концентрироваться и быстро реагировать в сложных ситуациях. Однако хронический стресс может быть вреден для организма, если он длится в течение долгого времени. Известия цитируют Дмитрия Шубина, врача-невролога. Стресс может стать патологическим и системным, если он постоянный. Это будет оказывать неблагоприятное воздействие на организм. Это может привести к хронической депрессии, сказал врач.

Шубин объяснил, что у хронических депрессивных людей наблюдается снижение уровня нейротрансмиттеров, которые отвечают за уменьшение боли. Это истощение приводит к тому, что сигналы боли беспрепятственно поступают в мозг. В результате хроническая боль усиливается. У 65% пациентов с депрессией развивается хроническая боль. По словам Шубина, эти пациенты не могут описать свою боль. Невролог подчеркнул, что важно не позволить стрессу или депрессии дойти до такой стадии, когда ими пренебрегают. Вам может понадобиться помощь психиатра, если хроническая боль станет проблемой.

Врач отметил, что для предотвращения спирали хронической боли, стресса и депрессии важно обращать внимание на сигналы организма и обращаться к специалисту, как только почувствуете боль.MedikForum.ru писал ранее, что корь может вызвать серьезное заболевание нервной системы, которое изменяет личность человека.


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