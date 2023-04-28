 

Доктор Руднев: Язва желудка может вызывать боли в сердце

28.04.2023, 20:20, Разное
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Язву желудка можно принять за болезнь сердца, говорит Александр Руднев. Хирург описал неочевидные симптомы язвенной болезни желудка. Это заболевание может характеризоваться болью в верхней части живота, тошнотой, изжогой и чувством тяжести.

Для язвы желудка также могут быть характерны определенные симптомы, которые могут стать причиной ложного диагноза. Руднев сказал “Газете.Ru”, что “пациент может ошибочно полагать, что страдает от болезни сердца или неврологических проблем”. По словам хирурга, в случае язвы пациент может испытывать боль, отдающую в левую лопатку и в область, где расположено сердце.

Специалисты подчеркнули опасность осложнений, если пептические язвы не лечить должным образом. К ним относятся перфорация, кровотечение, злокачественная опухоль и перитонит.MedikForum.ru ранее писал о симптомах отравления мясом.


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