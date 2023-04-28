 

В России стартует федеральная программа «Мангал в каждый дом»

28.04.2023, 18:33, Разное
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С 1 мая в России официально стартует федеральная программа «Мангал в каждый дом». По поручению главы правительства гражданам безвозмездно передадут мангалы, первыми их получат многодетные семьи. 

Инициатором программы выступило министерство чрезвычайных ситуаций. По словам чиновников, её цель – в сезон повышенной пожарной опасности обучить людей правильному обращению с огнём, чтобы воспрепятствовать возгораниям в будущем.

«Мы ежегодно сетуем на граждан из-за неосторожного обращения с огнём на природе и постоянно их штрафуем, но совершенно не занимаемся профилактикой, – заявил замминистра чрезвычайных ситуаций Василий Майоров. – Вместе с мангалом мы передадим брошюры-памятки и фирменные зажигалки министерства».

По результатам туристического сезона в ведомстве подведут итоги – если количество крупных пожаров существенно не возрастёт, то вручение новых мангалов гражданам станет ежегодным. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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