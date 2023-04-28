Скандалы: Няню в менеджеры, но сумочки за миллионы

На что тратилась богатейшая блогерша России Блиновская

Блогершу Блиновскую задержали на госгранице в Смоленской области, куда она добралась из Москвы вместе с охранником и водителем на арендованном «майбахе». Ранее она купила билет на самолёт до Ташкента, но, видимо, это для отвлечения внимания. Ходят слухи, что женщина якобы на месте попыталась порешать вопрос с силовиками, обещая 10 млн долларов за свободу.

В четверг вечером Блиновскую доставили на допрос в СК вместе с водителем. Там ей предъявили обвинения. Теперь следователи выйдут в суд за мерой пресечения для блогерши. Не исключено, что, как и её «коллега» Валерия Чекалина (Лерчек), она с мужем получит домашний арест с ограничением доступа к Интернету и гаджетам.

В чём обвиняют блогершу

Главное следственное управление Следственного комитета возбудило в отношении Блиновской дело о неуплате 918 млн рублей налогов и легализации более 43 млн. Блиновскую подозревают сразу по второй части статьи 198 УК (уклонение физического лица от уплаты налогов) и по четвёртой части статьи 174.1 УК (легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере). По совокупности ей грозит до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, Блиновская раскидывала деньги на счета двух десятков подконтрольных компаний и трёх ИП, применяющих упрощённую систему налогообложения. Так она показывала скромные доходы, с которых и платила налоги. Следствие также считает, что часть суммы Блиновская пыталась легализовать, купив автомобиль и оборудование для фирмы мужа.

Что нашли при обысках у Блиновской

Оперативники МВД навестили с обысками роскошный особняк Блиновской под Истрой. Это царство лакшери: сумочки за сотни тысяч и миллионы рублей, ювелирные часы, украшения, премиальная одежда, целый склад дорогой обуви. Например, легенда модных девушек — сумка Hermès Birkin. Срок ожидания — около трёх месяцев. Стоимость — от 1,7 млн рублей и до десятка миллионов, если речь идёт о крокодиле. Ещё одна — Hermès Kelly — в зависимости от размера стоит от 1,6 до 2,8 млн рублей.

Во дворе дома стояли семейные машины: оранжевый суперкар Lamborghini Urus стоимостью 48 млн рублей и деловой серый Range Rover.

Кто помогал Блиновской уходить от налогов

Кроме Елены Блиновской задержан и её муж Алексей. Его первым увезли на допрос. Следователи считают, что часть денег супруга выводила через его многочисленные фирмы. Сейчас их у него тринадцать с совокупным годовым доходом около миллиарда рублей. Он занимается ювелиркой, горной добычей, гостиничным бизнесом, производством, но есть и фирмы, которые больше подходят для бизнеса супруги.

Одна из них — «Подари мечту» с деятельностью в сфере услуг по размещению информации — была зарегистрирована бизнесменом в Белгороде в самом конце 2019 года и по бумагам является убыточной. Вторая — с таким же названием — находится в Москве, занимается разработкой программного обеспечения и в 2021 году принесла доход почти в 40 млн рублей.

Ещё одной компанией, которая может быть связана с Блиновской, руководит фитнес-инструктор из Ярославля Полина Видовская (Митрофанова). Землячка супругов держит фирму «Фаварис», ведущую розничную торговлю в Интернете. В 2021 году компания официально заработала 2,1 млн рублей, но зарегистрированный на компанию сайт, как выяснилось, не работает.

С Блиновской может быть связана ИП Макарова Ирина Борисовна. Таких ИП в России несколько, но есть и одно из Ярославля — занимается производством одежды, обуви и аксессуаров из кожи и меха, а также ремонтом электронного и оптического оборудования и розничной торговлей в сети Интернет.

Следователи не исключают, что у Блиновской по максимальной цене марафона можно было купить право войти в её бизнес-империю. Возможно, именно через таких партнёров затем выводились деньги. Они получали за это свой процент.

В каких странах живёт блогерша

Последние новости о Блиновской приходили из Дубая, где женщина приобрела жильё и вид на жительство. Оттуда она запустила свой очередной марафон «Новое измерение», цены на участие в котором достигали миллиона рублей (если участники хотели личного общения с бизнесвумен).

Другая локация Блиновской — Япония. А накануне своего задержания она оказалась в Москве, где выступила на одном из столичных бизнес-форумов. Она уже понимала, что силовики идут по пятам, поэтому решилась на «последний удар» — собрать на марафоне деньги и перебраться за границу.

На что тратила деньги Блиновская

Полные залы и дорогие билеты на марафоны буквально озолотили Блиновскую и её мужа. В столицу семья зашла с небольшой квартиры площадью 36,4 кв.м на Шаболовке. В это время уже совсем не бедствующая женщина каталась на престижных кроссоверах Audi Q7 и BMW X6.

Затем в гараже Блиновских появились роскошный Bentley Continental голубого цвета стоимостью более 50 млн рублей и чёрный купе представительского класса Mercedes-Benz AMG 63 за 20 млн.

По соседству с квартирой на Шаболовке в элитном ЖК «Донской олимп» супруги регистрировались сразу в двух квартирах, расположенных на одной лестничной клетке. Одна из них размером 152 квадрата, вторая — 132. Сейчас жильё той же площади продаётся в комплексе за 115 и 95 млн рублей соответственно.

Почему семья экономила на офисе и менеджерах

Квартиры использовались и как офис, как выяснил Лайф, сюда поступала корреспонденция, доставляемая курьерскими службами практически со всей страны. Здесь же регистрировалась и нанятая Блиновскими няня для детей. Женщина с украинским паспортом приехала из Донецка и устроилась в семью с проживанием. Она также выполняла обязанности личной помощницы — с ней общались партнёры и особо важные участники марафонов Блиновской.

В 2018 году был построен семейный дом Блиновских в престижном посёлке Подмосковья «Миллениум парк» в 25 километрах от Москвы по Новой Риге. Сразу за забором особняка расположена обширная парковая зона с озёрами и каналами. Все соседи — респектабельные люди, ведь цены на местную недвижимость стартуют от 140 млн рублей за коттеджи площадью 200–300 квадратов.

Площадь роскошного современного двухэтажного дома Блиновских — 1200 квадратных метров. Стоимость домов той же площади в посёлке достигает 700 млн рублей. Интерьеры выполнены в стилях хай-тек и модерн, но особое впечатление вызывает гигантская гардеробная комната.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”