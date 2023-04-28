 

Новый штамм Covid Arcturus может вызывать симптомы, которые ошибочно принимаются за аллергию

28.04.2023, 17:50, Разное
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С момента начала пандемии Ковида вирус продолжает эволюционировать, что приводит к изменениям в способах заражения человеческого организма.

Arcturus – это последний штамм, вызывающий беспокойство у людей во всем мире. Arcturus, как он известен под своим научным названием, был впервые обнаружен в январе этого года ВОЗ. В настоящее время вариант Omicron распространился в 34 различных странах. Это вызывает резкий рост числа случаев заболевания.

В некоторых районах Индии чиновники ввели обязательное использование лицевых масок из-за опасности передозировки. В Индии также появились сообщения о том, что новый штамм вируса имеет другой симптом. Новый симптом Covid Arcturus редко встречается у предыдущих штаммов. Конъюнктивит – распространенный симптом Ковида. По-прежнему наблюдаются такие симптомы, как боль в шее, кашель и лихорадка. Конъюнктивит или конъюнктивит, как он более известен, стал распространенным симптомом. “Он может поражать как взрослых, так и детей”, – пояснила врач-интернист ИринаАндреева.

Однако она пояснила, что это не является чем-то совершенно новым, так как некоторые прошлые штаммы вызывали похожие симптомы. Не отмахивайтесь от этих симптомов как от аллергии. Вместо этого проверьте свои глаза, чтобы узнать, нет ли у вас аллергии на Covid. Кроме того, обсудите с врачом другие варианты лечения.


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