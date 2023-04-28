 

Антон Силуанов раскрыл специфику единовременного налога на бизнес

28.04.2023, 17:50, Разное
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Антон Силуанов, глава Министерства финансов, объявил, что Министерство финансов в ближайшее время внесет в правительство законопроект о налоге на ветродуй (налог на разовую прибыль).

Глава ведомства Антон Силуанов сообщил, что правительство может заплатить взнос в размере 5% к 2023 году или 10% в 2024 году. Сбор построен таким образом, чтобы он соответствовал налоговому законодательству, что если вы выходите за рамки периода налогообложения, то налогоплательщик не может быть оштрафован. Он рассчитан на уплату 10% в 2024 году и 5% в этом году. Есть вариант заплатить 5% в этом году. Эта сумма будет вычтена в качестве налога в следующем году.

Антон Силуанов утверждает, что платеж затрагивает лишь десятую (или одну десятую) часть налогоплательщиков. В проекте будут сохранены все исключения, которые ранее были сделаны для малого и среднего бизнеса, угольной и нефтяной промышленности, а также для небольших и более специализированных компаний. Аналогичным образом, не будут внесены изменения в отношении единовременных платежей отдельных компаний в бюджет. Министр сказал, что те компании, которые хотят уменьшить свои налоговые счета, могут сделать ежегодный обеспечительный платеж в размере 5%. Затем эта сумма будет вычтена из налогов и зачтена в следующем году.

В последние несколько месяцев единовременный взнос для бизнеса обсуждался в правительстве. Российское правительство рассчитывает получить от этого способа около 300 миллиардов рублей. Этот дополнительный налог призван покрыть сверхприбыль, которую компании заработали в 2021-2022 годах. Сбор для нефтяных, газовых и угольных шахт, а также малых и средних компаний и предприятий с доналоговой прибылью менее одного миллиарда рублей в 2021-2022 годах продлеваться не будет.


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