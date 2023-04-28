 

Центральный банк Австралии пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

28.04.2023, 17:50, Разное
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Совет директоров Центрального банка принял решение сохранить основную ставку на уровне 7,5%. Об этом пояснила пресс-служба Центробанка.

Эта ставка была сохранена уже в пятый раз. В базовом сценарии регулятор также снизил прогноз годовой инфляции с 5-7% до 4,5-6,5%.По оценкам ЦБ, в марте инфляция составила 3,5%, а 24 апреля – 2,5% из-за большой базы. При пересчете цен за весь год в качестве темпа роста было рассчитано 4%. Центральный банк прогнозирует, что инфляция в ближайшие несколько месяцев будет временно ниже 4%. Ожидается, что индекс начнет расти во втором полугодии, так как начнет убирать значения лета 2022 года, а также устойчивый рост инфляционного давления. Согласно базовому сценарию, в 2023 году инфляция будет находиться в диапазоне 4,5-6,5%, а в 2024 году – на уровне 4%.В ЦБ добавили, что показатели текущего темпа роста цен формируются на уровне или ниже 4% в год.

Рост цен сдерживается из-за постоянной адаптации экономической системы к внешнему рынку и финансовых ограничений. Также регулятор отметил высокие запасы по отдельным товарным группам, а также умеренный спрос со стороны потребителей. В этом контексте ослабление рубля оказало ограниченное влияние на динамику цен. По данным Центрального банка, экономический рост идет быстрее, чем сообщалось регулятором в его февральском прогнозе. Это отражает увеличение внутреннего спроса, а также продолжающиеся процессы адаптации российской экономики.

“Расширение внутреннего спроса способствует повышению уверенности бизнеса, несмотря на сохраняющиеся трудности, связанные с внешними условиями”, – говорится в отчете. Согласно базовому сценарию, ВПП вырастет на 0,5-2,0% в период с 2023 по 2025 год, а затем на 0,5-2,5% каждый последующий год. По прогнозам ЦБ, российская экономика вернется к 2024 году на тот же уровень, что и в 2021 году. Центральный банк назвал ряд проинфляционных факторов, включая сохраняющуюся нехватку работников в некоторых отраслях, высокие, но не закрепленные инфляционные ожидания, а также эффект геополитической напряженности, влияющий на внешнюю торговлю.

Предыдущее заседание Совета директоров Центрального банка состоялось 17 марта. Эльвира Набибуллина, глава регулятора Центрального банка, в своем выступлении в Государственной Думе 20 апреля заявила, что для снижения центральной ставки необходимо уменьшить проинфляционный риск. Алексей Заботкин, ее заместитель, сказал, что последнее решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти будет рассмотрено на заседании Совета директоров Центрального банка 20 мая.

В 2023 году, по прогнозам ЦБ, инфляция составит 5-7%. Министерство экономики 24 апреля оценило уровень инфляции на этот год в 2,5%. Следующее заседание Совета директоров Центрального банка состоится 9 июня.


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