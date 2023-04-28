 

Анатолий Вассерман возглавил Всероссийский антисионистский комитет

28.04.2023, 17:13, Разное
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Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман возглавил возрождённый Всероссийский антисионистский комитет. Это прямой наследник Антисионистского комитета советской общественности – важнейшего органа, занимающегося разоблачением преступлений антинародной клики, возглавляющей Израиль.

По словам Вассермана, как еврей он имеет полное моральное право изобличать «подлые выходки группы не самых честных своих соотечественников, засевших в Тель-Авиве». На правах почётного соучредителя в комитет также вошёл Сергей Лавров.

«Фашисты, провокаторы, разжигатели войны – вот не самые лестные, но самые точные характеристики для банды, захватившей Израиль. Честному еврею нет места в этом псевдогосударстве, пока оно ведёт себя хуже любой террористической группировки. Как говорится, иншалла, товарищи! Но пасаран! Никакой алии!» – сказал Вассерман на церемонии открытия комитета.

Парламентарий также сообщил, что передумал менять фамилию на Водолеев.

«Если человек по имени Анатолий Водолеев изобличает Израиль – извините, ну это уже антисемитизм даже с моей точки зрения. А Анатолию Вассерману можно. Можно и нужно», – добавил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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