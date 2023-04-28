Скандалы: Банкир уехал, а медведи остались

Прокуратура Архангельской области передумала забирать охотничьи угодья у Петра Авена и его друзей

ООО «Медведь» СМИ называли закрытым охотничьим клубом, попасть в который можно было лишь по рекомендации его постоянных участников: лесопромышленника Владимира Буторина, совладельцев «Альфа-Групп» Петра Авена и Германа Хана, а также основателя УГМК Искандара Махмудова. Говорят, что прежде там видели крупных федеральных чиновников. Теперь, по-видимому, многое изменилось, но охотничьи угодья площадью в миллионы квадратных метров, по-прежнему остаются неприкосновенными.

Арбитражный суд Архангельской области прекратил дело в отношении ООО «Медведь» и комитета по управлению муниципальным имуществом Устьянского района. Истцом выступала прокуратура региона, она внезапно отказалась от своих претензий.

Заявление в арбитраж надзорный орган направил еще в ноябре прошлого года. Прокуратура требовала признать ничтожным договор, подписанный № 1027 от 14 июня 2022 года об аренде компанией у муниципалитета нескольких земельных участков. Самый крупный из них, с кадастровым номером 29:18:000000:2878, имеет площадь 3,8 миллиона квадратных метров и находится в 4 километрах на юго-запад от деревни Бережная. Участок чуть меньше, с кадастровым номером 29:18:072101:115, располагается на 520,7 тысячах квадратных метрах и находится в 90 километрах на восток от села Березник. Последняя из локаций, с кадастровым номером 29:18:072001:234, – это 4,7 тысячи квадратных метров в 5,5 километрах от того же Березника. Во всех случаях, земли разрешены только под сельскохозяйственное использование. Все эти земли надзорный орган требовал вернуть муниципалитету.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, в деле фигурировало министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, которое сегодня возглавляет Игорь Мураев.

«В судебном заседании представитель прокурора заявил ходатайство об отказе от иска, поскольку постановлением администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 19.07.2022 в постановление администрации от 06.06.2022 № 1061 внесены изменения относительно основания и срока представления земельных участков. Последствия отказа от иска прокурору понятны», – поясняется в судебном решении. Вроде бы и порядок в бумагах навели, и «Медведь» при своём остался.

Дичь для олигархов

ООО «Медведь» было создано в мае 2009 года и специализируется на охоте, отлове и отстреле диких животных. Его совладельцами сегодня являются довольно известные люди – по 15% принадлежит соответственно миллиардерам Петру Авену и Герману Хану, чьи имена прочно связаны с «Альфа-банком». Крупнейшая доля в 60% принадлежит Владимиру Буторину, который является также владельцем Пестовского и Вельского ЛПК, а также генеральным директором ООО «ГК «УЛК», которое занимается заготовкой древесины. Еще один совладелец – кингисеппское ООО «Ростерминалуголь», которое находится под управлением Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Основатель УГМК Искандар Махмудов входил в число учредителей охотничьего клуба до 2019 года.

Деятельность ООО «Медведь» в последнее время является убыточной. Например, за прошлый год компания ушла в минус на 13,1 миллиона рублей, а годом ранее – на 30,7 миллионов.

Согласно данным SeldonBasis, ООО «Медведь» регулярно подвергается проверкам контролирующих органов. В 2017 году организацию привлекали к административной ответственности за непредоставление плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий.

«Медведь» попадал и в поле зрения правоохранительных органов. Например, в 2019 году Устьянский районный суд признал виновной в мошенничестве на тот момент 31-летнюю Александру Могутову – с 10 января по 21 февраля указанного года она, занимая должность заместителем генерального директора по экономике и финансам этой компании использовала служебное положение и вносила в ведомости завышенные суммы, похитив таким образом 120 тысяч рублей. Полгода спустя похожим образом она тем же способом незаконно получила еще 28 тысяч рублей. С учетом признания вины и компенсации ущерба, суд ограничился для нее штрафом в 75 тысяч рублей.

Одна нога – здесь, другая – там

Стоит заметить, что в отношении другого фигуранта нынешнего дела, администрации Устьянского муниципалитета, прокуратура Архангельской области под руководством Николая Злустикова действует намного смелее. Например, трех должностных лиц в конце прошлого года эта структура оштрафовала за несвоевременные ответы гражданам.

По всей видимости, разбираться с мелкими чиновниками оказалось проще, чем с богатыми совладельцами «Медведя», находящимися за границей. Деятельностью Германа Хана и Петра Авена, занимающих соответственно 14 и 29 строчку списка российских миллиардеров по версии Forbes за 2022 год, и предпочитающих жить в Великобритании, гораздо больше интересуются суды иностранных государств. Последний скандал связан с претензиями Картера Бёрдена III — потомка известного рода Вандербильдов и основателю американской компании Logicworks, занимающейся поставками облачных решений. Здесь приобрел долю частный инвестфонд Pamplona Capital Management LLP, партнёром которого являлась LetterOne Holding S.A., принадлежавшая акционерам «Альфа Групп». Якобы при совершении этой сделки фонд предоставил недостоверную информацию о своих бенефициарах. Владелец американской компании заявляет, что из-за этого он сначала не смог привлечь кредит, а затем испытал трудности с продажей актива. Дело находится на рассмотрении в суде Манхеттена.

Интересная картина получается. Пётр Авен постоянно живёт за границей, в марте прошлого года в интервью Financial Times он жаловался, что из-за санкций не может нанять водителя и уборщицу. При этом совладелец «Альфа-Банка» заявил, что не намерен покидать Великобританию, потому что у него «уже не будет возможности вернуться». С одной стороны миллиардер дал понять, что у него осталось немного общего с Россией, с другой – он продолжает владеть здесь охотничьим клубом с гигантскими земельными наделами, и даже прокуратура не рискнула с ним судиться. В удивительные времена живём!

Василий Ильин

Оригинал материала: “Наша Версия”