Мнение: Когда блогеры будут довольны?

Я веду блог 16 лет, с 2007. Сделал больше 10 тысяч постов. События за это время в России происходили самые разные, и хорошие, и плохие. Однако я не помню, чтобы хоть в какой-нибудь день, хоть по какому-нибудь поводу мы дружно радовались.

В комментарии к каждому посту приходят блогеры, которые объясняют, что новость на самом деле плохая, и что в России тоже всё плохо, и что я сам плох. А если я выйду за пределы своего уютного блога, чтобы посмотреть, как оно там в других местах, я обнаружу, что там ещё хуже — сплошные стоны, угрозы и проклятья.

Неужели, коллеги, мы в такую страшную эпоху живём? Мне кажется, нет. Какие 16 лет в прошлом ни возьми, наше время будет и спокойнее, и сытнее, и интереснее. Да, мы родились слишком поздно, чтобы стать пиратами Карибского моря, и родились слишком рано, чтобы стать пиратами Млечного пути. Однако мы успели стать пиратами компьютерными, а в ближайшие годы нас ожидают захватывающие события, связанные с приходом искинов.

Если взять обывателя из прошлого и привезти на машине времени в современную Россию, он решит, что у нас тут просто сказочно хорошо. Но нет, на любое событие реакция у почтенной публики одна и та же: «какой ужас, какое горе, какой позор».

Мне кажется, что у нас сильно сбита шкала оценок, как у того учителя, который ставил студентам не выше тройки, так как на пятёрку предмет знает только Бог, а на четвёрку — сам учитель. Наш мир уже достаточно хорош. У кого проблемы — так это у нас, мы слишком избалованы и сами не понимаем толком, чего хотим.