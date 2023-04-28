Контролирует выработку кожного сала: польза глины мултани митти для кожи и как ее применять

Мултани митти – это глиняное вещество, которое традиционно используется в таких странах, как Индия, Пакистан и Непал. Его часто используют в дополнение к очищению кожи и волос. Сам продукт в основном состоит из минералов, в том числе силикатов алюминия и хлорида магния. По своему составу он похож на бентонитовую глину. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как применять данное средство.

Польза для кожи

Мултани митти — это продукт с более тонкой текстурой, чем у глины, и с более высоким содержанием воды. Его используют в качестве косметического средства во многих странах Южной Азии. Чтобы быть более точным, он обычно используется для приготовлении масок для лица и процедур по уходу за ним.

Мултани митти не только уменьшает несовершенства, но и способствует предотвращению преждевременных морщин. Рассмотрим подробнее возможные варианты ее использования.

Контроль выработки кожного сала

Повышенная активность сальных желез приводит к избыточной выработке кожного сала. В результате лицо выглядит неухоженным, блестящим, с забитыми порами. Мултани митти обладает вяжущими свойствами, которые помогают справиться с этой проблемой.

Его активные составляющие поглощают остатки сала, очищая при этом поры и придавая коже более свежий и здоровый вид.

Уменьшение прыщей

Процедуры с этой глиной не являются решением проблемы акне. На самом деле желательно сначала проконсультироваться с дерматологом, прежде чем включать ее в режим ухода. Считается, что вяжущий эффект мултани митти может помочь, но убедительных доказательств по данному вопросу нет.

По словам специалистов, присутствующие в составе хлорид магния и силикаты алюминия облегчают впитывание других продуктов для кожи и одновременно удаляют омертвевшие клетки, устраняют загрязнения, оставшиеся в порах, регулируют выработку кожного сала.

Отшелушивание и тонизирование

Маска из мултани митти выполняет двойную функцию. С одной стороны, она действует как эксфолиант, отшелушивая омертвевшую кожу, что облегчает процесс ее обновления.

В то же время глина обладает тонизирующими свойствами. Это объясняется ее способностью удерживать влагу и способствовать оптимальному усвоению питательных веществ. Регулярное использование даже приводит к улучшению кровообращения. Сама маска характеризуется подтягивающим эффектом.

Уменьшение пигментации

Регулярное применение этого глиняного продукта идеально подходит для выравнивания тона кожи, особенно при наличии пигментации. Также средство способствует уменьшению темных кругов под глазами, защите от солнечных лучей.

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Возможные побочные эффекты

Мултани митти считается безопасным для большинства людей продуктом. Подходит даже для всех типов кожи.

О побочных эффектах при использовании этого ингредиента в качестве косметического средства не сообщается. Однако следует избегать вдыхания компонентов, поскольку это может вызвать раздражение горла и дыхательных путей.

Глина также не должна попадать в глаза или на открытые раны. У людей с чувствительной кожей она может вызвать раздражение.

Как применять

В таких странах, как Индия, мултани митти входит в состав самых разных косметических средств (маски, скрабы и дерматологические продукты). Однако глину также часто используют в домашних условиях. Далее представлено несколько рецептов с ее добавлением.

Тонизирующая маска

Считается, что регулярное нанесение этой маски может уменьшить появление морщин. Она также тонизирует и укрепляет кожу. Для ее приготовления потребуются:

желатин – 20 г; горячая вода – 20 мл; мултани митти – 5 г.

Смешайте желатин с горячей водой и мултани митти. Должна получится липкая паста. Нанесите ее на кожу и оставьте на 20 минут. По истечении этого времени смойте состав большим количеством холодной воды. Повторяйте процедуру 2-3 раза в неделю.

Очищающая маска

Если целью процедуры является глубокое очищение кожи с помощью мултани митти, формула меняется. В данном случае ее дополняют розовой водой. Вам потребуются:

мултани митти – 20 г; розовая вода – 15 мл.

Смочите глину розовой водой, чтобы получилась густая паста. Втирайте средство в кожу легкими круговыми массажными движениями. Оставьте на 5-8 минут, а затем смойте. Используйте средство один раз в неделю.

Маска от акне

Чтобы уменьшить количество высыпаний, вы можете попробовать эту интересную маску. Мултани митти поглощает избыток кожного сала и уменьшает его количество в порах. Другие ингредиенты увлажняют и помогают предотвратить образование рубцов. Вам потребуются:

миндальная мука – 15 г; мултани митти – 15 г; масло чайного дерева – 5 капель; молоко или вода – 15 мл.

Вылейте все ингредиенты в глубокую миску и хорошо перемешайте. Затем нанесите маску на нужные участки и оставьте на 15 минут. Смойте и нанесите увлажняющее средство. Повторяйте процедуру 3 раза в неделю для достижения оптимальных результатов.

Вместо заключения

Мултани митти — это продукт, схожий по характеристикам с глиной. Его вяжущие свойства позволяют очищать кожу, предотвращая появление большого количества кожного сала, закупорку пор, появление угрей и прыщей, а также других несовершенств.