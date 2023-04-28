Весенне-летняя мода для зрелых женщин: 10 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой из нас

Чтобы выглядеть превосходно и иметь отличный стиль, все что нужно, так это следовать нескольким простым критериям. Есть несколько обязательных вещей для женщин, которые не хотят выглядеть старо, а желают сделать свой внешний вид более молодым, элегантным и шикарным.

Эти предметы гардероба могут стать хорошей инвестицией, так как можно носить их на протяжении длительного времени.

Такая одежда настолько универсальна, что можно надеть ее в офис, на ужин или куда угодно. Даже если женщина старше 50 или 60 лет, то у нее все еще может быть хорошее чувство стиля. Вот несколько вещей, которые нужно добавить себе в гардероб женщинам старше 50 лет.

Кардиган

Это модный предмет одежды, который можно носить в совершенно любое время года. Кроме того, это отличное решение, чтобы прикрыть стареющие руки.

Удлиненные кардиганы хорошо смотрятся с брюками или джинсами прямого покроя. Отлично выглядит наряд, выполненный из смеси кашемира и хлопка. Кардиган помогает не только прикрыть руки, но и добавить ярких красок в свой образ.

Прямые джинсы или буткат

Женщины старшего возраста хорошо выглядят в прямых или же расклешенных джинсах. Однако следует избегать устаревших моделей.

Джинсы буткат благодаря своему уравновешивающему покрою являются идеальным вариантом для женщин старшего возраста, так как они не слишком узкие и не очень широкие.

Белые джинсы

Этот наряд обязательно должен быть в нашем гардеробе. Белые джинсы идеально подходят для весны и лета.

Можно сочетать их с длинным пальто или же топом-туникой. В качестве обуви стоит выбрать туфли на танкетке.

Отлично будет смотреться топ-туника или блузка с простым синим блейзером или же джинсовой курткой и белыми джинсами. Стоит помнить о том, что важно надевать нижнее белье того же цвета, что и наша кожа.

Макси-платье или же наряд с запахом

Платья помогают сделать создаваемый образ более эффектным, стильным и роскошным. Отличным решением станет наряд с запахом и длинными рукавами. При этом пояс нужно завязывать спереди, а не сбоку.

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Также для женщин старшего возраста хорошо подойдет макси-платье. Это выглядит элегантно и роскошно.

Туника (главное фото)

Есть множество различных вариантов рубашек, которые можно носить как тунику. Такой наряд поможет подчеркнуть фигуру и улучшить ее.

Можно сочетать рубашку с легинсами или же брюками совершенно любого покроя. Туника хороша тем, что она помогает визуально замаскировать живот.

Тренч

Это отличное решение для женщин старше 50 лет. Тренч хорошо сочетается с самыми различными нарядами. Можно дополнить его уникальными шалями и шарфами.

Юбка-трапеция и юбка-карандаш

Юбка А-силуэта является отличным выбором для женщин старшего возраста. Можно выбрать наряд длиной ниже или выше колена, в любом случае он смотрится просто превосходно.

Если хочется создать красивый и элегантный образ, то отличным решением станет юбка-карандаш. Она имеет элегантный и утонченный дизайн.

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Брюки с высокой посадкой

Отличным решением станут брюки с высокой посадкой, выполненные из легкой ткани. Интересно будет выглядеть наряд черного, угольно-серого или же темно-синего цвета.

Дополнить образ можно шелковой блузой, майкой или футболкой и сверху накинуть жакет или кардиган.

Блейзер

Пиджак является одним из самых универсальных предметов гардероба, который всегда в моде. Элегантно смотрится как черный, так и темно-синий блейзер.

Такой наряд идеально сочетается вместе с юбками, джинсами, платьями и брюками.

Аксессуары

Несмотря на то что многие знают, что важно правильно подобрать обувь и сумку, многие игнорируют это важное правило. Даже самый простой и непринужденный наряд можно сделать более интересным, если дополнить его стильной обувью и сумочкой или клатчем, которые будут выглядеть привлекательно.