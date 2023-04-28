Скандалы: ФАС оспорила продажу ЗЭМЗ инвесторам с украинскими корнями

От беглого бизнесмена и экс-директора требуют миллиард за операции с Австрией

Договор, по которому доля в «Златоустовском электрометаллургическом заводе» (ЗЭМЗ) ушла компании «Стил Трейд Компани», признан недействительным по требованию ФАС России. Представители ведомства в суде настояли, что сделка, в результате которой у стратегического предприятия появился иностранный инвестор в лице гражданки Украины Ирины Шустиковой, не прошла необходимого в таких случаях согласования.

Антимонопольщики указали на доминирующее положение актива и важную составляющую обороноспособности страны. Схожее решение ранее было принято судами по акциям «Волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь». При этом со ссылкой на данные ФСБ РФ была вскрыта связь Шустиковой, которая сейчас, судя по всему, зарегистрирована в Словении, с Дмитрием Герасименко – беглым бизнесменом, бывшим в определенный момент бенефициаром группы, объединявшей и ЗЭМЗ, и «ВМК «КО», и «Стил Трейд Компани». Сейчас от Герасименко и экс-директора челябинского актива Александра Кретова требуют более миллиарда по убыткам, связанным со Smart Stahl GmbH из Австрии, а иностранные компании с Кипра, Сейшел и из Швейцарии разбираются с ценными бумагами «Стил Трейд Компани».

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) и признал недействительной сделкой договор купли-продажи 100% в уставном капитале «Златоустовского электрометаллургического завода» (ЗЭМЗ).

Уточним, соглашение заключалось между АО «Торговый Дом «Металлургический завод «Красный Октябрь»» и АО «Стил Трейд Компани», которое значится владельцем ЗЭМЗ.

Как указывала в своей позиции ФАС, в результате заключенной сделки в числе инвесторов стратегического предприятия – АО «ЗЭМЗ» – оказался иностранный участник, гражданка Украины Шустикова Ирина Анатольевна.

При этом приобретение доли, как следует из документов, не прошло через необходимое в таких случаях одобрение со стороны правительственной комиссии.

Раскрывая подробности претензий, в антимонопольном ведомстве указывали на наличие у ЗЭМЗ доминирующего положения на рынке металлов и сплавов специального свойства, а также на ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Кроме того, со ссылкой на данные ФСБ РФ было отмечено, что «Шустикова (Герасименко) И.А. также является супругой Герасименко Д.П., также имеющего гражданство Украины».

Уточним, ЗЭМЗ и «Стил Трейд Компани» входили в одну группу с ВМК «Красный октябрь» Дмитрия Герасименко. Сам бизнесмен в 2016 году утверждал в общении с федеральным СМИ, что на «Красный октябрь» попал по приглашению топ-менеджмента «Уралвагонзавода» (на текущий момент входит в ГК «Ростех»). Впрочем, впоследствии Герасименко стал фигурантом ряда уголовных дел, был объявлен в международный розыск, и по одной из версий, скрывался на Кипре. При этом Герасименко связывал свое преследование с «рейдерской атакой».

Как сообщала «Правда УрФО», в итоге Герасименко заявил, что продал контроль в группе, владеющей ВМК «Красный Октябрь» и АО «ЗЭМЗ», Павлу Кротову, которого СМИ называли «человеком из окружения Рамзана Кадырова». Далее на ЗЭМЗ была введена процедура банкротства, а на его базе организовали ООО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ).

Также издание рассказывало о разбирательствах вокруг акций АО «Стил Трейд Компани» – владельца банкротящегося ЗЭМЗ. Например, о требованиях АО «ТД МЗ КО» к Шустиковой Ирине Анатольевне, которая, судя по всему, зарегистрирована в Словении, Red October International S.A (Швейцария) и Ikisis Trading Limited (Кипр) о признании недействительным договора купли-продажи 9798 обыкновенных именных бездокументарных акций «Стил Трейд Компани».

Как говорилось в документах спора, исходя из реестра владельцев ценных бумаг «Стил Трейд Компани», Ikisis Trading Limited является собственником 9798 акций, Шустикова – 10 200 акций, а «ТД МЗ КО» – двух ценных бумаг.

При этом, подчеркнем, в рамках другого спора было принято решение суда о списании с лицевого счета Шустиковой акций «Стил Трейд Компани» в количестве 10 200 и зачислении их компании Dengton Investments LTD (Сейшелы). Бенефициаром последней, как следует из документов, является некто Бобренев Е.В., гражданин Российской Федерации.

Также издание подробно рассказывало о конфликтах внутри банкротства ЗЭМЗ, и в частности, интересах АО «Группа РСЛ», которое связывали с юристами Андреем Колесником и Георгием Хурошвили. Хурошвили, как отмечалось, ранее занимал пост директора юридического департамента ТМК.

Сейчас конкурсный управляющий ЗЭМЗ требует взыскать с вышеупомянутого Дмитрия Герасименко и экс-директора «Златоустовского электрометаллургического завода» Александра Кретова убытки более чем на 1,1 млрд.

Как следует из документов, претензии основаны на контракте со Smart Stahl GmbH (Вена, Австрия), который недавно был оспорен, и привлечении АО «ЗЭМЗ» к административной ответственности по ч.5.2 ст.15.25 КоАП РФ. Как выяснила «Правда УрФО», последний пункт, который стоил предприятию более 310 млн рублей, также связан с соглашением со Smart Stahl GmbH на покупку оборудования сталеплавильного комплекса и невозвращенными в РФ средствами.

Оригинал материала: “Правда УРФО”