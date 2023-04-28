Ветеран партизанского движения ВОВ сбил двенадцать самокатчиков растяжкой, приняв их за мотоциклистов вермахта

92-летний мужчина установил противомотоциклетную растяжку в одном московских парков.

Меньше чем за час в ловушку попали двенадцать водителей электросамокатов, трое из которых получили переломы. По словам пенсионера, всё началось с того, что он потерял свои очки и из-за этого пропустил приём таблеток.

– Иду через парк, а мимо меня какие-то парни на мотоциклах проезжают, орут не по-нашенски, от них аж девки все разбегаются. Думаю: ну всё, снова гитлеровцы приехали, – рассказал он. – Вспомнил, как в сорок втором с этой напастью боролись: принёс из дома струну от рояля, натянул между деревьями, где они чаще всего ездят, и стал выжидать. Начал что-то подозревать, когда десятый фашист кряду таким русским матом раздавался, что уши вяли. Но то, мне казалось, власовцы были — наш красноармеец на такой байде не катался.

Благодаря оперативной работе администрации парка, растяжка была убрана в течение двух часов после установки. С пенсионером провели воспитательную беседу, а также выделили ему деньги на приобретение новых очков.

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