Мнение: Байден читает по слогам, ЮАР выходит из МУС, Гуайдо депортировали в США

1. Старик Байден, похоже, всё глубже впадает в детство. Теперь его ещё и заставляют читать по слогам (ссылка):



Газета New York Post уличила президента США Джо Байдена в использовании шпаргалки с написанными по слогам фамилиями журналистов, которые будут задавать ему вопросы. Издание опубликовало снимок американского лидера, сделанный во время пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем в Вашингтоне.

На фото запечатлен момент, когда Байден случайно перевернул листок с фотографией, указанием должности и заготовленным вопросом журналистки Los Angeles Times Кортни Субраманиан.

Фамилия сотрудницы прессы написана для президента по слогам. Вероятно, чтобы избежать неловкой ситуации с произношением, допустило издание.

В июне прошлого года Байден на рабочей встрече с представителями ветроэнергетической отрасли случайно показал публике шпаргалку для выступления, в которой были подробно расписаны его действия, например указание «сесть строго на свое место». На листке были даны указания: «ВЫ заходите к комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками, ВЫ садитесь на СВОЕ место, ВЫ даете короткие комментарии (две минуты), ВЫ благодарите участников, ВЫ уходите».

Впрочем, история со слогами, вероятно, обойдётся Байдену дешевле в плане репутации, чем история с пошаговой инструкцией действий. Дело в том, что английский язык весьма неудобен в плане соответствия правописания произношению, которые там регулярно сильно расходятся, как в «исконных», так и в заимствованных иностранных словах. Это в русском языке можно просто проставить ударения и спокойно читать потом речь, а английском языке с его архаической орфографией – не так…

2. После того, как находящийся под колпаком у Запада «Международный» уголовный суд выдал ордер на арест Путина, Южно-Африканская республика решила выйти из соглашений о МУС (ссылка):



Правящая в ЮАР партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) приняла решение о выходе страны из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. В августе в ЮАР должен пройти саммит БРИКС. Ожидается, что президент России Владимир Путин, ордер на чей арест выдал МУС, может принять в нем очное участие.

Шаг весьма серьёзный, жест предельно наглядный (показывающий, кто для ЮАР важнее как союзник – Россия или США).

3. История Хуана Гуайдо, назначенного США и американскими сателлитами в «лидерами Венесуэлы», подошла к позорному концу. Гуайдо не только был вынужден покинуть Венесуэлу – его ещё и депортировали из проамериканской Колумбии (ссылка):

Бывший лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо был выслан из Колумбии и в настоящий момент на самолете направляется в США. Об этом сам политик сообщил во вторник в Twitter.

“Меня выгнали из Колумбии, к сожалению, диктаторский режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро дотянулся и сюда, – заявил Гуайдо на видео. <…>

Богота обязала Гуайдо, проникшего в страну незаконным путем, покинуть ее. Гуайдо также запретили выступать в Колумбии с публичными заявлениями.

Это к вопросу о том, стоит ли российской власти боятся США. Даже с маленькой, но гордой Венесуэлой, несмотря на все её неудачные социалистические эксперименты в экономике, в Вашингтоне не смогли ничего поделать. Теперь там вынуждены были фактически отозвать признание Гуайдо, чтобы открыть возможность для переговоров о поставках из Венесуэлы нефти в США, где до сих пор не преодолён окончательно энергокризис.